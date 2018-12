Luis Alberto García sobre Decreto 349: “Se burlaron de todos nosotros. Nuevamente”

MIAMI, Estados Unidos.- Luis Alberto García ha vuelto a la carga contra el régimen. El actor cubano utiliza las redes sociales desde hace algún tiempo para denunciar, y poner los puntos sobre las íes, sobre temas que perjudican a la sociedad civil de la isla. En esta ocasión se refirió al Decreto 349, y denunció en su perfil de Facebook que muchas de las promesas no se cumplieron. “Hoy se hizo efectivo el Decreto 349. Esperé pacientemente a que cumplieran lo que prometieron y no lo hicieron”, escribió.

García había prometido mantener silencio después de una extensa reunión entre varios artistas y dirigentes sobre el Decreto y la necesidad de derogarlo, según la nota que publicó, sin embargo, las autoridades no cumplieron su parte. “Di mi palabra en una larga y difícil reunión junto a muchos artistas valiosos que pedimos la derogación del mismo, de no amplificar para no confundir, de no calentar las redes “en plan de terrorista verbal” y así lo hice,” relató, pero, “no nos llamaron nunca más, no nos informaron nunca más. Se burlaron de todos nosotros. Nuevamente”.

El actor, con una claridad como la que acostumbra a la hora de expresarse, denuncia al régimen por condenar a artistas y personas decentes y honestas solo por opinar diferente, que, aclara, “no es precisamente contraria o enemiga”.

“Vuestra inveterada costumbre de no reconocer sus errores y asumirlos, de escaquearse, de dividir para intentar vencer, de mancillar a personas decentes y honestas, de “mandar a matar” a través de sus ¿leales voceros? en los medios de difusión en su poder a quienes piensan y opinan de una manera otra y no precisamente contraria o enemiga, lo dice todo de ustedes”, asegura.

“Tristísima manera de sentirse más héroes y patriotas que todos. La Historia los absorberá”, concluye el actor.

Este es uno más de una serie de comentarios contra el régimen de La Habana que García lanza en redes sociales en los últimos meses. Así entonces, el texto en cuestión, desató varios comentarios de algunos colegas y amigos que mostraban confusión respecto a si el Decreto 349 entraba en vigor o no, a lo que el protagonista de Clandestinos y La vida es silbar explicó que, si no existe una moratoria, sí está en vigor.

“Si yo estuviera equivocado en cuanto a eso, no lo estoy en todo lo otro que dije. Hay todo un andamiaje de desprestigio en contra de los que no queremos el decreto”, dijo.

Por otro lado, en un post anterior, la emprendió contra el portal oficialista La Jiribilla, al que acusó de estar “escupiendo y denostando a creadores y artistas que no se agachan”.

La confusión de algunos está dada porque el gobierno de la Isla anunció ayer que está elaborando una normativa complementaria al 349, que responderá “a las preocupaciones de los creadores y los artistas”, según reveló Fernando Rojas, viceministro de Cultura.