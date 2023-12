MIAMI, Estados Unidos. — A pesar de los rumores que lo vinculaban con equipos como Atlanta, San Francisco, Nueva York y Boston, el pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. ha optado por prolongar su estadía con los Cascabeles de Arizona, franquicia con la que llegó a la Serie Mundial en la recién finalizada temporada de Grandes Ligas.

De acuerdo con El Nuevo Herald, el talentoso jardinero cubano firmó un acuerdo por $42 millones y tres temporadas. El contrato incluye una opción para permanecer en el equipo en 2027, así como la posibilidad de que Gurriel de salirse del acuerdo en el segundo año.

El menor de los hermanos Gurriel fue adquirido por Arizona en 2022 en un intercambio con los Azulejos de Toronto en la temporada anterior y este año desempeñó un papel fundamental en el éxito del equipo dirigido por Torey Lovullo.

En 2023, los Cascabeles llegaron a la Serie Mundial por segunda vez en su historia (no lo hacían desde 2001, cuando vencieron a los Yanquis de Nueva York). Aunque en esta ocasión no lograron el campeonato ante los Rangers de Texas, el aporte de Gurriel fue fundamental y su permanencia en el equipo es vista como un impulso vital para la franquicia.

Con 30 años de edad, “Yunito” dejó una destacada línea ofensiva de .261/.309/.463 con 82 carreras impulsadas en 145 juegos. Además, pegó 24 jonrones y 35 dobles. Fueron sus mejores estadísticas en las seis temporadas que lleva en las Grandes Ligas.

“Ha sido una temporada de ensueño tanto a nivel individual como colectivo. No creo que pudiera haber pedido más. Me he sentido como si fuéramos una familia aquí. Muy agradecido por todo el grupo colectivo”, expresó Gurriel Jr. al concluir la Serie Mundial.

Durante la pasada temporada, Gurriel fue seleccionado por primera vez para el Juego de las Estrellas en 2023. En postemporada, bateó para .273, conectó tres cuadrangulares, tres dobles y 11 impulsadas en 17 juegos.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.