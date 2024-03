LA HABANA, Cuba. – “Salgo a la calle a buscar dinero, comida, ropa, zapatos: lo que la gente me pueda dar”, dice Zoila Gómez Velázquez, una anciana holguinera de 84 años cuya situación económica y de salud cada día empeora.

“Mi chequera de 1.500 pesos mensuales es muy poca. Eso no es nada para como están los precios en este país”, dice, y ejemplifica con la escasez de pan y su alto costo en el mercado informal.

“Cuando tengo dinero compro pan a los vendedores ambulantes a 120 pesos. Es chiquito y caro, pero ellos son los únicos que lo tienen porque en la panadería del Gobierno casi nunca hay”, lamenta la anciana.

En Cuba el salario y la pensión promedio son de 4.000 y 1.700 pesos mensuales, respectivamente, valores que no cubren el alto costo de la vida en medio de una inflación galopante.

Zoila Gómez Velázquez (Foto: CubaNet)

“Actualmente más del 70% de los gastos de una familia cubana son para adquirir comida”, dijo el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la reunión de trabajo anual del Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) celebrada este mes.

A finales de septiembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) indicó en su VI Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba que la pobreza extrema en Cuba se había incrementado 13 puntos porcentuales en un año, ubicándose en un alarmante 88%. El documento desta, además, la desaprobación del 86% hacia la gestión del Gobierno cubano.

Según el OCDH, el 88% de los cubanos vive con menos de USD 1,90 diarios, cifra establecida internacionalmente para determinar el umbral de la pobreza extrema. La crisis alimentaria y la inflación han afectado significativamente la economía de la mayoría de los hogares en Cuba. El informe también indica que el 70% de los encuestados está preocupado por la crisis alimentaria.

No solo se gasta en comida

Los gastos de Zoila Gómez Velázquez no se limitan a la alimentación. “Además de la comida, que está muy cara, también necesito comprar aseo personal, ropa, zapatos, pagar la corriente y el agua”, detalló.

La anciana almuerza y come en unos de los locales del Sistema de Atención a la Familia (SAF), un lugar que brinda alimentación diaria a adultos mayores y “casos sociales”. En el país hay 1.445 unidades gastronómicas de este tipo, dispersas en los 168 municipios.

Sin embargo, el SAF presta un deplorable servicio, un mal que arrastra desde su creación en el año 2007, cuando el Gobierno estableció los lineamientos para el funcionamiento de este sistema.

El menú, dice la anciana, es “el mismo siempre y de mala calidad”. “Allí la comida es pésima, siempre nos dan chícharos mal elaborados. Lo que nos dan es un sancocho que ni los cerdos se lo comen”, asegura.

Debido a una fractura de cadera, Zoila camina con dificultad. “Uso un bastón para mantener el equilibrio, pero también tengo una enfermedad en la piel de la pierna izquierda que los médicos no saben qué es y me molesta”, dice la octogenaria mujer.

La entrevistada opina que los ancianos son los más afectados por la crisis de Cuba. “Los viejos no tenemos alimentos, no tenemos ropa, no tenemos zapatos, no tenemos nada. En la bodega solo venden dos libritas de arroz al mes por la libreta [de abastecimiento], que con eso nadie come. Estamos pasando hambre”, dice la anciana.

Zoila está sola: hace dos años murió su hija de 36 años debido a un cáncer en el útero. “Mi caso es peor porque vivo sola y si tú no tienes a nadie que te de nada ni que te ayude del extranjero, como me sucede a mí, entonces es peor. ¿Cómo voy a seguir viviendo?”, se pregunta.

“Tengo 84 años y no veo la posibilidad de que este país mejore, cada día esto está peor”, concluye.

