MADRID, España.- El dúo de humoristas cubanos Los Pichy Boys emitió un comunicado oficial, dirigido al equipo de béisbol Miami Marlins, por el comportamiento de su staff contra el exilio cubano durante la semifinal del V Clásico Mundial de Béisbol, disputada entre el Equipo Cuba y Estados Unidos.

Durante el partido, desarrollado en el LoanDepot Park, estadio de los Marlins, los empleados del lugar impidieron la entrada a cubanos que llegaron con carteles y camisetas que exigían libertad para Cuba. A otros los amenazaron con expulsarlos del recinto, como se aprecia en varias publicaciones que trascendieron en redes sociales.

“Lo que pasó ayer en el Parque de Pelota nos llena de profunda tristeza”, dijeron Los Pichy Boys, que además recordaron ser “fans de Los @marlins e incluso haber trabajado juntos durante años promoviendo la pelota a la comunidad cubana del sur de la Florida”.

“Ante la presión de varios medios e influencers tuvieron que ser más flexibles, pero ya el daño estaba hecho”, apuntaron los humoristas.

“Las noches de Cuban Heritage cantan @willychirino, ponen `Patria y Vida´, toman cafecito, en fin, son más cubanos que nunca. Era anoche cuando tenían que sacar la cara por nosotros, por este exilio que los hizo y los mantiene. Parece mentira estando en La Pequeña Habana, tener que entrar con un T-Shirt de Cuba Libre escondido en los calzoncillos”, se lee en otro fragmento del comunicado.

Antes estos sucesos, Los Pichy Boys exigieron a la dirección de los Miami Marlins que explique a su público “por qué su staff se comportó de esa manera con la comunidad cubana de Patria y Vida que fue al Parque”.

Mientras no se obtenga esta respuesta, dijeron los humoristas, “consideren nuestra relación profesional y como fanático en pausa”.

Los Marlins, citados por Telemundo 51, se han justificado con la política del Clásico Mundial que, según apuntan, sostiente que “los carteles no deben superar una dimensión de 3×5, no afectar a invitados, no contener publicidad y no incluir mensajes políticos o irrespetuosos”.

Sin embargo, en la tarde del domingo el alcalde de Miami, Francis Suárez, informó que el equipo de los Marlins había autorizado a los aficionados que lo desearan ingresar al estadio con pancartas, banderas cubanas y camisetas que llevaran la inscripción “Patria y vida”.

CubaNet, que transmitió en vivo desde la instalación, publicó imágenes de cómo las autoridades del complejo deportivo no permitieron el paso de la mayoría de los carteles que portaba el exilio, e incluso le negaron el paso a parte del público con camisetas donde se leía: “Libertad para Cuba”.