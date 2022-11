SANTIAGO DE CUBA. – Apenas son las 2:00 de la madrugada y ya Manuel se dispone a salir de casa para ir a pescar. Lleva una mochila con ropa, agua y algo de comida, por si tuviera que pernoctar. Ya no necesita cargar balsas ni carnadas como antes, porque con la demanda que ahora tiene ese tipo de pescado, otros llegan más temprano, toman la mayoría y luego se lo revenden allí mismo. Desde hace años, el embalse La Yaya, uno de los tres más grandes del país, ha servido como fuente de alimentación para localidades cercanas como Songo La Maya y El Cristo, en Santiago de Cuba.

“Antes, nosotros pagábamos un transporte entre todos y llegábamos mucho antes del amanecer a la presa. En ocasiones aquello se llenaba de gente, pero no había problema, cada cual pescaba lo que podía y punto. Desde que la situación de la comida comenzó a empeorar, el pescado de río pasó a ser la salvación de muchos, los precios comenzaron a subir, y se puso mala la cosa. Ya a mí no me da negocio, voy para conseguir el de mi consumo”, comentó el hombre de 43 años, vecino de La Maya.

Principalmente en zonas rurales, desde hace años el pescado de presa (o río) ha representado una alternativa para paliar la escasez de alimentos, que siempre ha sido una constante en Cuba pero que ha alcanzado un punto crítico en los últimos años. Incluso, el panorama se complicó aún más tras la pandemia de COVID-19 y la implementación de la llamada “Tarea Ordenamiento” a partir de enero de 2021.

Este año, en particular, ha sido más desastroso. A finales de 2021, por ejemplo, en Songo La Maya la oferta de pescados como la tilapia, la carpa, la tenca y la claria, entre otros, era constante y asequible para casi cualquier persona. Los precios dependían del tamaño, pero siempre oscilaban entre 250 y 300 por unidad. En el caso de la tilapia, se vendían por conjuntos o “ensartes” que no superaban los 100 pesos. Hoy día, el más barato de estos ejemplares cuesta 200 y los más grandes ampliamente exceden los 1000 pesos.

“Los pescados de presa eran mi salvación, pero ya ni eso. Cada vez que pasaban vendiendo compraba buenas cantidades pues vivo con mis cinco hijos y mi mujer. Lo que gastaba era una bobería en comparación con lo que me rendían. Siempre unos 500 pesos por cinco o seis tencas grandes, o igual cantidad de clarias; no pasaba de ahí. En la actualidad, continúo comprando uno que otro, porque la carne sigue siendo imposible de obtener para mí, pero son más los días que no tengo nada, que los que tengo”, lamentó Vicente Salcedo, campesino de 52 años que reside en Alto Songo.

Aunque cada vez son menos las alternativas, sigue siendo más “económico” pagar un pez gato o una carpa, aunque pequeños, que una libra de cerdo en 300 pesos, una caja de pollo en 9500 o un cartón de huevo en 1500.

Lo que va quedando a los cubanos son los escasos productos que vende el Estado mediante la libreta de racionamiento y que, últimamente, han generado varias quejas por sus retrasos y mal estado. Las tiendas en MLC, por su parte, no son una opción, sobre todo cuando la tasa del dólar estadounidense se mantiene en uno por 175.

En este contexto, Marielena Santos no puede sostenerse. Las necesidades económicas que ahora atraviesa nunca antes las había experimentado, ni cuando el llamado Período Especial de los años 90, asegura. Según contó a CubaNet, en esa época, su marido, ya fallecido, se las arreglaba para buscar la comida. Sin embargo, ahora sus esfuerzos son en vano. “Estoy pasando hambre”, aseguró.

“Llevo más de un mes sin probar un pedacito de carne, porque nos deben el pollo de octubre en la bodega. Yo soy costurera, pero con lo caro que están los hilos y la tela, apenas hago dos o tres trabajitos que solo me alcanzan para comprar los mandados, pagar la corriente, el agua y el gas. Casi nunca alcanzo pan, no tomo leche, no hay frutas y el arroz del censo me dura 15 días. Mi dieta es prácticamente a base de fongo y si acaso una tenca o una tilapia”, precisó.

La entrevistada cuenta que la semana pasada el Gobierno puso a la venta picadillo de res en Songo La Maya; no obstante, el producto se encontraba en mal estado.

“Estaba descompuesto, pero no podemos darnos el lujo de botarlo. El mío lo lavé bien con naranja ácida y le eché agua caliente para matar cualquier microbio”, admitió una consumidora de la bodega “Siete Puertas”. “Me parece humillante tener que hacer cola por comida podrida, pero no tenemos de otra”, lamentó.

Justo sobre los hábitos de alimentación actuales en Cuba, Diario Las Américas recién hizo una encuesta a 18 personas en La Habana. Doce de ellas confesaron no desayunar nada, nunca, y solo uno come pan con tortilla, toma jugo o yogurt. Del total, solo seis pueden hacer dos comidas calientes al día. Según el reporte, casi todos los “privilegiados” trabajan en centros laborales que les permiten “resolver” o reciben remesas del exterior.

