Los periodistas en Cuba no aceptarán medios independientes

MIAMI, Estados Unidos.- Ariel Terrero, el presidente del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, aseguró en el debate del X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba que no se aceptarán medios independientes en la Isla.

“La radio, la televisión, la prensa impresa y otros medios de comunicación masiva, así como las plataformas tecnológicas empleadas por estas, son de propiedad estatal o social, según las regulaciones que se establezcan, y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada”, dijo, según publicó el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.

Terrero dijo que “por razones históricas y políticas, nuestro modelo de prensa no saldrá a imagen y semejanza de ningún otro, sino de nuestras propias concepciones y necesidades, y de acuerdo con la dinámica de un socialismo también en renovación que nunca ha cerrado los ojos a la experiencia internacional.”

El tema del aumento salarial salió a debate por el periodista oficialista Joel Suárez que dijo que para lograr el trabajo que la UPEC propone necesitan un aumento salarial. “El paraguas que cobija para mejorar nuestra labor y nuestros ingresos monetarios no parece abrirse a corto plazo, cuando más a mediano plazo, que ni siquiera hoy se traduce en tiempo real: 2,3 o 4 años”, afirmó.

“Y no puede haber un divorcio ni desconectarse lo trascendente de la aprobación de esta Política con el periodista que representamos en estas sesiones y que al llegar a nuestros medios nos pregunten a quemarropa: ¿y qué dijeron del salario?, aunque a muchos les parezca una interrogante retórica y casi inexplicable desde el fundamento de que no habrá solución por el momento hasta que no llegue la reforma salarial integral de país”, agregó.

Cuba aprobó recientemente una nueva Política de Comunicación, la cual tiene como finalidad dotar a los medios estatales de mayor capacidad “para informar de noticias como lo hacen sus colegas en otros países”.

Durante el Congreso, los periodistas oficialistas se quejaron de la censura y la autocensura. Dijeron que debían mejorar su manera de enfocar las historias y lograr mayor inmediatez para que la gente prefiera sus contenidos. Asimismo, anunciaron nuevas facilidades para que los medios se sostengan, aunque aclararon que la mayor parte continuará financiándola el Estado.

“Los medios de comunicación masiva se financiarán fundamentalmente por el presupuesto del Estado. En los casos que se aprueben, también se considerarán los ingresos por la venta de servicios y espacios de publicidad, la comercialización dentro y fuera del país de su producción y patrimonio comunicativos, los ingresos del patrocinio, donaciones y la cooperación nacional e internacional”.

Los medios podrán asumir “esquemas de gestión presupuestado y presupuestado con tratamiento especial o empresarial”, según sus exigencias y características. “La gestión, la producción y comercialización de contenidos de los medios de comunicación masiva podrán complementarse con producciones, aseguramientos y servicios a contratar con formas de gestión no estatales”, concluyó.