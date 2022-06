MIAMI, Estados Unidos. – CubaNet transmitió este miércoles el décimo capítulo de su podcast “Los Condenados”, dedicado a las personas a quienes el régimen de la Isla ha negado el reingreso a territorio nacional y los artivistas del Movimiento San Isidro (MSI) sentenciados recientemente por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Los presentadores Maite Luna y Marcel Valdés se refirieron al caso de la activista e historiadora Anamely Ramos y particularmente al de la profesora Omara Ruiz Urquiola, a quien el régimen de La Habana prohibió regresar a su hogar el pasado fin de semana.

El sábado funcionarios de la aerolínea Southwest, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, al norte de Miami, comunicaron a Ruiz Urquiola que no podía abordar un avión para regresar a Cuba por disposición de las autoridades de la Isla.

“[Southwest] es otra empresa norteamericana que se pliega a la dictadura. Estos son los resultados del engagement, los resultados de hacer negocios con violadores de los derechos humanos”, sentenció la profesora cubana, expulsada del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI) por sus ideas políticas.

Hace poco más de un año, la activista cercana al MSI viajó a Estados Unidos para recibir atención médica, debido al cáncer que padece. “Yo vine a tratarme por una cuestión médica. Se cumplió. Me recuperé y [ahora] no me dejan regresar a mi casa. (…) Tuve que venir porque sencillamente estaban manipulando los medicamentos arbitrariamente en el Hospital Oncológico por orden de la Seguridad del Estado”, explicó.

“Esto que me está pasando a mí hoy es tanta responsabilidad de la dictadura cubana como del Gobierno norteamericano que permite que esto esté ocurriendo porque yo estoy en territorio americano, yo tengo todo el derecho del mundo a viajar a mi país y una vez que llegue a mi país ellos [el régimen] violarán todas las leyes que estimen pertinentes, pero es que [aquí] están violando las leyes norteamericanas”, denunció Ruiz Urquiola.

“Los Condenados” también trató el caso de los artivistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo) quienes fueron sentenciados a cinco y nueve años de cárcel, respectivamente, por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

Tras dar a conocer las condenas de ambos artistas, el régimen intentó presentar a Otero Alcántara y Castillo Pérez como delincuentes comunes y no como presos políticos.

En un reporte del Noticiero de Televisión del Mediodía, la periodista Gisela García Rivero, citando a la Fiscalía, dijo que a Otero Alcántara no se le juzgaba “por su condición de artista ni por sus ideas políticas, sino por el rechazo y la indignación manifiesta de los testigos ante lo que consideraron irrespetuoso y denigrante uso de la enseña nacional en las fotos que difundió Alcántara entre 2019 y 2020”.

El podcast “Los Condenados” se transmite en todas las plataformas de CubaNet cada miércoles.

