MIAMI, Estados Unidos.- En el más reciente capítulo de Los Condenados, un podcast que presenta CubaNet cada miércoles, la periodista Maite Luna y Marcel Valdés conversaron sobre algunos temas críticos en la realidad cubana actual, como es el del nuevo Código Penal, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, y los presos políticos del 11J.

“Lo del nuevo Código Penal es vergonzoso, pero es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Ellos están queriendo desde hace 63 años hacernos ver que esas cosas son normales”, reflexionó Valdés, en referencia a los castigos que reciben los cubanos por decir lo que piensan del sistema o de un dirigente en específico.

Para el copresentador los cubanos viven con el miedo “de que si tu insultas y dices lo que crees de un dirigente estás haciendo algo mal”, y puedes ser condenado, o como dicen en Cuba “te van a desaparecer”.

Mientras no haya una amenaza directamente a una persona, “de que le vaya a ocurrir algo que ponga en riesgo su vida y su salud tu eres libre de decir lo que piensas, estés a favor o en contra. Pero quieren hacernos ver que es algo normal castigar al que lo haga”, criticó.

Sin embargo, explicó, lo positivo ahora mismo es la “presión que se está haciendo a nivel internacional, los cubanos dentro y fuera de la isla. Estamos mostrando que sí hay presos políticos, con evidencias, con hechos, con declaraciones de familias e incluso audios de presos dentro de la prisión”.

“Estamos mostrando lo que ya a nivel de institución se sabe, pero lo estamos exponiendo con evidencias, y a la dictadura eso le molesta, porque sabe que muchos tratados económicos y de cooperación le exigen el respeto a los derechos humanos y la liberación de preso políticos”.

Padres presos por defender a sus hijos

Durante el podcast se habló del caso de Rolando Castillo, padre del joven manifestante del 11J Rowland Castillo, a quien el régimen condenó a dos años de prisión la pasada semana por pedir la libertad de su hijo.

“Estuvo muy activo pidiendo la libertad de su hijo, es muy correcto, de muchos principios. Se veía todo el tiempo bien calmado, pausado”, comentó Valdés sobre el tiempo que Rolando estuvo pidiendo por la libertad de Rowland.

El copresentador aseguró además que Castillo ahora mismo se encuentra plantado, “no quiere abogado porque dice que no ha cometido ningún delito, que lo que é está pidiendo es la liberación de su hijo”.

Bárbara Farrat

Por su parte, en un video hecho público durante la transmisión, Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, habló de lo que es tener a su hijo menor de edad preso por salir a manifestarse el mismo día en el que cumplió 17 años.

“No habíamos escuchado la orden de combate de Díaz-Canel, estábamos haciendo una fiesta por su cumpleaños. En eso comenzó a bajar la manifestación por toda la Calzada de Diez de Octubre, yo me asusté y quise salir a buscar a su papá, y me dijo que me quedara con su novia y que el salía a buscarlo”, rememoró de aquel día.

“La vida de mi hijo ha cambiado demasiado”, explicó Bárbara Farrat, que también ha recibido amenazas y presiones por parte de la Seguridad del Estado. “Le noto en los ojos que esto lo ha afectado demasiado, yo no reconozco la mirada de mi hijo. Él debe ser liberado, porque manifestarse, según la Constitución, es un derecho”, dijo.

