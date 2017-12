EEUU ofrece a Corea del Norte un diálogo “directo” y “sin condiciones”

WASHINGTON/SEÚL.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ofreció iniciar conversaciones directas con Corea del Norte, sin condiciones, en un cambio de posición respecto a la demanda de Washington de que Pyongyang debe aceptar primero renunciar a su arsenal nuclear antes de embarcarse en cualquier diálogo.

La apertura diplomática expresada por Tillerson se produce dos semanas después de que Corea del Norte anunció que había probado con éxito un misil balístico intercontinental que colocó al territorio de Estados Unidos dentro del alcance de las armas nucleares del país asiático.

“Simplemente reunámonos”, dijo Tillerson en un discurso ante el grupo de expertos Atlantic Council de Washington, emitido tarde el martes.

Más tarde, la Casa Blanca emitió un comunicado ambiguo que no aclaró si el presidente Donald Trump dio su aprobación al discurso de Tillerson. El mandatario republicano ha dicho en el pasado que su secretario de Estado pierde el tiempo en su intención de dialogar con Corea del Norte.

“Las opiniones del presidente sobre Corea del Norte no han cambiado”, dijo la Casa Blanca. “Corea del Norte está actuando de una manera imprudente (…) Las acciones de Corea del Norte no son buenas para nadie y ciertamente no son buenas para Corea del Norte”.

En Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lu Kang, acogió todos los esfuerzos para aliviar las tensiones en la Península Coreana y alentó los diálogos para resolver el conflicto.

China espera que Estados Unidos y Corea del Norte puedan salvar las diferencias y tomar medidas significativas que les permitan sostener un diálogo, dijo Lu a periodistas.

Antes del discurso de Tillerson, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, prometió desarrollar más armas nucleares mientras condecoraba personalmente a los científicos y funcionarios que contribuyeron al desarrollo del último misil balístico intercontinental, reportó el miércoles un medio estatal norcoreano.

Kim dijo el martes que los científicos y trabajadores continuarán fabricando “más armas y equipos nuevos” para “reforzar el arsenal nuclear en calidad y cantidad”, informó la agencia de noticias KCNA.

En un mensaje en el que reiteró la posición de larga data de Washington respecto a que no tolerará que Corea del Norte tenga armas nucleares, Tillerson dijo que su país estaba dispuesto “a dialogar en cualquier momento en que ellos estén listos para hablar”, pero que primero debería haber “un periodo de calma”, sin pruebas de misiles ni de armas atómicas.

Pero no todos están listos para sostener negociaciones.

El miércoles, el jefe del Gabinete de Japón, Yoshihide Suga, dijo que Tokio seguía apoyando la estrategia de mantener la presión sobre Pyongyang mediante sanciones a fin de que renuncie a sus armas nucleares.

(Reuters)