MIAMI, Estados Unidos. – La cubana Blanca Nieves Alcántara Chacón denunció la situación de su hijo, el doctor Elioney Rodríguez, quien fue detenido por las autoridades cubanas por un presunto intento de salida ilegal del país.

“A él lo detuvieron por supuestamente una salida ilegal. Está detenido hace más de ocho días y lo tienen incomunicado, pasando hambre, sin darle comida, y muriéndose de frío”, lamentó la mujer en entrevista con CubaNet.

Alcántara Chacón enfatizó que su hijo “no es ningún delincuente” sino “un médico, una persona preparada” a la que están maltratando. “Mi hijo es un profesional de la salud y lo tienen detenido pasando frío, muriéndose de hambre”, insistió.

La familia de Elioney ha llamado a “todas las PNR de Artemisa”, la provincia donde fue detenido y, supuestamente, se mantiene encarcelado el joven galeno. “No hemos tenido respuestas de nada. Como madre estoy desesperada porque aquí amenazan, aquí matan, y aquí la vida de mi hijo está en peligro, y por eso voy a ir adonde tenga que ir; lo tienen secuestrado”, aseguró la entrevistada.

Con respecto al panorama que impulsa a los jóvenes a migrar, aun arriesgando su vida, Alcántara Chacón dijo: “Todo el mundo aquí sabe cómo está la situación de este país. Hay miseria, no hay medicinas, no hay nada…”, dijo.

Solo en el año fiscal 2022, unos 224 607 cubanos llegaron a Estados Unidos por fronteras terrestres, lo que constituye el 2% de la población de la Isla y más del 4% de su población activa.

“El Gobierno debe decir por qué la juventud está migrando. Yo no sé si él se iba o no, pero ¿por qué se está yendo la juventud? ¿Por qué? Por las condiciones de vida que tiene. Mi hijo es cardiólogo y en más de 10 años de trabajo que lleva, ¿qué tiene él? No tiene ni siquiera una bicicleta”, lamentó la mujer.

“Analicen, traten con los jóvenes”, pidió a las autoridades. “Me he visto en la obligación de hacer esto [acudir a la prensa independiente] porque es el único medio que tengo para llegar a Díaz-Canel como presidente de este país, porque ya no aguanto más, estoy desesperada”, aseguró.

Antes de concluir, Alcántara Chacón recalcó a que su hijo “no lo cogieron con un arma” y que “nunca lo han cogido estafando ni lo cogieron en el mar”.

“Ya no sé qué voy a hacer, a quién me voy a dirigirme, pero seguiré hacia adelante”, sostuvo.

