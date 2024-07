LA HABANA, Cuba. – “Desde noviembre están buscándole una solución a mi caso y no hacen nada. Estoy desesperada porque la salud de mi hijo no mejora debido a las condiciones en que está viviendo”, denunció en entrevista con CubaNet Evelyn Pineda Concepción, cuyo hijo menor presenta una parálisis cerebral.

Según contó, actualmente reside en la casa de su madre, donde ocupa “una barbacoa de madera” que no presenta las condiciones mínimas.

“Hablamos de una barbacoa que está apuntalada, se está cayendo; todas sus tablas están partidas y ahí duermo con mi hijo porque abajo no hay espacio para nosotros. Además, cuando llueve todo se me moja porque el techo filtra a chorros. En esas condiciones es imposible que mi hijo mejore”, dijo la joven de 29 años.

En agosto de 2023, su hijo estuvo hospitalizado en la Sala de Terapia Intensiva del Hospital Pediátrico de Centro Habana luego de infectarse con un parásito en su medio ambiente. El niño estuvo en cama durante tres meses, por lo que su madre decidió vender el hogar de ambos para adquirir un colchón antiescaras y cubrir otras necesidades del menor, como su alimentación.

“[Las autoridades] se escudan y me chantajean con que yo tenía mi casa y la vendí, pero tuve que hacerlo para poderle comprar todo lo que necesitaba mi hijo, incluido los medicamentos porque en este país no hay nada para un niño con su condición”, lamentó.

“No estoy pidiendo una mansión, solo necesito un cuarto con cocina y baño donde yo pueda vivir con mi hijo que se quedó con una displasia cerebral y no camina, está encamado. También es seropositivo; por eso no puede vivir en estas condiciones y eso lo sabe Salud Pública. Todo el mundo lo sabe”, contó.

Debido a sus constantes quejas y exigencias a las autoridades, Pineda Concepción asegura que ha recibido amenazas de la Seguridad del Estado.

“Les dije que me iba a colar en un local o en cualquier casa vacía y me dijeron que si lo hacía me iban a meter presa. Yo no voy a permitir que la barbacoa le caiga arriba a mi hijo ni que coja una neumonía por la humedad que hay aquí; voy hacer lo que sea necesario para salvarlo”, precisó.

Pineda Concepción es miembro del Movimiento de Opositores por una Nueva República (MONR), una organización que exige al régimen de la Isla el respeto de los derechos humanos.

