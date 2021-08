LA HABANA, Cuba.- “Llevo casi un mes sin ver a mi hijo. Ellos (los manifestantes aún detenidos) no han robado ni matado a nadie, ellos no tiraron piedras, se manifestaron pacíficamente pidiendo libertad. No es justo lo que les están haciendo. Lo que quieren hacer es un juicio ejemplarizante”, declaró a CubaNet Daymaris Herrera González, madre de Loisel Castro Herrera, uno de los cinco activistas del opositor Partido Autónomo Pinero (PAP) que continúan detenidos por participar en las protestas del 11 de julio (11J) en la Isla de la Juventud.

El joven de 30 años, Licenciado en Cultura Física, se encuentra bajo medida de “prisión preventiva” en la estación policial de Nueva Gerona, en espera de juicio por “desorden público”. La madre asegura que, según le han contado testigos de la detención, aunque su hijo no se resistió al arresto fue golpeado por los oficiales de la policía y de la Seguridad del Estado, y “que incluso tenía los ojos hinchados de tanto spray (gas pimienta) que le echaron”.

Desesperada, sin tener noticias de su hijo, al día siguiente se dirigió a la unidad policial; fue entonces que le informaron que se encontraba detenido en ese lugar. Nueve días más tarde fue que le permitieron una llamada telefónica. “Él me ha dicho que está bien, pero yo sé que lo hace para que no me preocupe; no estaré tranquila hasta que lo vea, hasta que salga de ahí”, dijo.

Situación de detenidos y procesados en la Isla de la Juventud

El 11 de julio alrededor de una quincena de manifestantes resultaron arrestados en la Isla de la Juventud, la mayoría de ellos militan en el PAP. Dayanis Salazar, la más joven del grupo, fue liberada a las 72 horas con una multa de 30 pesos por “alteración del orden”; más de 15 días después liberaron a otros cuatro bajo fianza de 2 000 pesos. Permanecen arrestados, al igual que Loisel Castro, Juan Luis Sánchez González y Osvel Barzagas Claro en la estación policial; y en la prisión conocida como El Guayabo, Francisco Alfaro Diéguez y Ramón Salazar Infante, presidente del PAP.

Todos están siendo procesados por “desorden público”, delito por el que pudieran ser sancionados a pagar multa de 100 a 300 cuotas, o privación de libertad de tres meses a un año, según el artículo 200.1 del Código Penal (CP). Sin embargo, Daymaris Herrera explica que el Instructor Penal del caso le aseguró que no serían condescendientes, que los procesados enfrentaban penas de uno a tres años de privación de libertad; esto último está contemplado en el artículo 200.2 del CP, el cual estipula esa sanción para aquellos que en lugares públicos den gritos de alarma o profieran amenazas de un peligro común con el objetivo de “provocar pánico o tumulto, o de cualquier otra forma altere el orden público”.

Dayanis Salazar, hija de Ramón Salazar Infante, ha estado denunciando las precarias condiciones en las que se encuentra su padre en prisión, en donde había empeorado su salud, sin acceso a una buena y segura atención médica.

“Hoy hablé con mi papá, y realmente las noticias no fueron buenas. Me comentó que lleva días sin poder ingerir alimentos, no porque así lo desee, sino porque su salud no se lo permite, ni siquiera puede caminar sin sostenerse. Estoy realmente muy preocupada porque mi padre vaya a morir en la cárcel, no he podido verlo y no entiendo por qué tanta severidad con este hombre que no le ha hecho daño a nadie. Le han negado incluso el cambio de medida cautelar. Dios cuide a mi padre”, denunció el fin de semana la joven a través de su cuenta de Facebook.

Todos son mentiras

Daymaris continúa insistiendo en la injusticia que se está cometiendo con su hijo y todos los manifestantes del 11J aún detenidos. Para ello se vale incluso de lo informado por las máximas autoridades del país, fundamentalmente en las palabras del presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, quien, en conferencia de prensa el 24 de julio, afirmó que “en el país no es delito pensar diferente, (…) es un derecho”.

“No crea en todo lo que oye”, fue la respuesta del Instructor Leduán cuando Daymaris usara este argumento en defensa de su hijo. “Entonces, ¿a quién le voy a creer? Todos viven metiendo mentiras, es una mentira tras otra”, señaló.

“Ese es mi hijo, es mi sangre, es mi dolor. Voy a hacer lo que sea necesario para sacarlo de prisión”, alegó desesperada la madre de Castro Herrera.

Según las más recientes cifras ofrecidas por Cubalex, un total de 800 personas continúan detenidas en todo el país por protestar el 11J, de ellas han sido excarceladas 241, la mayoría con medidas cautelares, y 40 se hallan en desaparición forzada.

Ante los cientos de denuncias y la falta de transparencia de las autoridades cubanas, este 7 de agosto Amnistía Internacional solicitó al régimen cubano permiso para ingresar al país y verificar la situación de las personas detenidas a raíz de las manifestaciones del 11J.

