MIAMI, Estados Unidos.- La directiva del hotel Grand Packard de La Habana expulsó de su puesto de trabajo a Jorge Félix Vázquez Acosta como consecuencia de sus expresiones “en contra del sistema socialista y de la Reforma Constitucional”, informó este miércoles 14yMedio.

De acuerdo al documento oficial, el cual fue confirmado al medio de prensa independiente por el departamento de Recursos Humanos del hotel, el trabajador fue separado definitivamente de la entidad pues entre las “pruebas” en su contra estuvieron las “declaraciones de trabajadores que fungen como testigos de la indisciplina” y un “informe de la comisión investigadora”.

Frida Arias Sánchez, directora adjunta del hotel Grand Packard, propiedad del conglomerado militar Grupo de Turismo Gaviota S.A (Gaesa), dijo que conoció el pasado 7 de mayo que “el trabajador Jorge Félix Vázquez Acosta hubo de emitir criterios en contra de nuestro sistema socialista y de la Reforma Constitucional”, reza el texto.

Y agregó que además se manifestó “en contra de nuestro Grupo de Administración Empresarial, acciones que afectan el prestigio y la moral de nuestra Unidad Empresarial de Base y menoscaba el estado político-ideológico que debe primar en nuestros trabajadores”.

El documento oficial dice que las supuestas opiniones de Vázquez Acosta, técnico en ahorro y uso racional de la energía, “denigran” al Grupo de Administración Empresarial, por lo cual “perdió” la confianza que se había depositado en él, “necesaria y requerida para todos los trabajadores civiles de la sociedad mercantil cubana Grupo de Turismo Gaviota S.A”.

Vázquez Acosta dijo a 14yMedio que el viernes al mediodía lo llamaron para una reunión en la oficina de la directora, donde se encontraba un “miembro del sindicato, un miembro del Partido [Comunista], la jefa de Recursos Humanos, mi jefe y la propia directora”.

En la reunión le explicaron que se había manifestado “en los pasillos en contra del Gobierno, en contra el socialismo. Que abogo por el pluripartidismo y que estoy en contra de que Gae [Gaesa], como institución militar tenga tantas empresas bajo su poder”.

En sus declaraciones, Vázquez Acosta aseguró que “desde la primera reunión dije que no iba a contestar esa acusación porque en primer lugar ellos no me estaban mostrando pruebas y porque yo en su oficina solo le respondo temas de trabajo”.

“Es como si preguntara cuál es mi preferencia sexual o cuál es el equipo de fútbol o béisbol que me gustan, cosas que son personales, no tienen que ver con cuestiones de trabajo. Les pedí que me exigieran por cuestiones de trabajo, pero ella me dijo que me ha puesto a prueba y que soy un buen trabajador pero que los principios de la revolución están por encima de su madre y de su padre, yo me quedé sin palabras”, dijo.

La directiva del hotel Grand Packard le entregó a Vázquez Acosta un documento en el que le aseguran que que la medida “se toma sobre la base del inciso C del artículo 150 de la ley 116/2013 del código de trabajo. Además, expone que el trabajador puede apelar la medida en primera instancia dentro de un término de siete días.