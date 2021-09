MIAMI, Estados Unidos. – La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este jueves que continuarán los apagones en los próximos días debido a fallas y averías presentadas por varias de las principales termoeléctricas del país.

La entidad señaló en redes sociales que “se mantienen las limitaciones en la generación térmica”, lo que traerá consigo afectaciones en diferentes territorios de la Isla.

“Se encuentran fuera de servicio por avería la CTE Otto Parellada, la unidad 7 de la CTE Máximo Gómez, la unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara (en proceso de arranque), la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la unidad 3 de la CTE Antonio Maceo. Se trabaja ininterrumpidamente para resolver estas averías e incorporar los bloques a la generación”, explicó la UNE.

La empresa dio a conocer que “en el horario pico de ayer la afectación máxima fue 235 MW a las 20:20 horas”. Asimismo, precisó que “no hubo afectación del servicio eléctrico en la madrugada”.

Decenas de clientes mostraron su descontento con la crisis energética que atraviesa el país, para muchos, similar al llamado Período Especial de inicios de los años noventa.

“Llevo cuatro días seguidos con seis horas o más. No arreglan nada, no hacen nada, viven de la mentira y del cuento”, comentó en Facebook el usuario Frank Michel Nurquez Betancourt, residente en Camagüey.

La UNE indicó que para el horario pico de hoy “se pronostica la entrada de la unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara con 75 MW, el completamiento de la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes aportando 110 MW más, y se utilizarán 231 MW en motores diésel”.

La empresa advirtió que habría afectaciones desde horas de la mañana de este jueves, las cuales se harían extensivas en horas del mediodía.

A partir de las 08:00 horas se comenzará a afectar el servicio por déficit de capacidad, con una afectación máxima al mediodía de 100 MW, les ofrecemos disculpas por las molestias causadas”, concluye la nota.

“Necesitamos que ofrezcan soluciones, no disculpas. Ya sus disculpas no satisfacen las necesidades del pueblo. Ya son meses y meses con la misma historia de la buena pipa. Deberían ofrecer disculpas dejando al pueblo libre de pago por el pésimo servicio que prestan”, sostuvo la usuaria Aimely Santos, de La Habana.

Por su parte, Mirtha Ballester, empleada Cubataxi residente en Holguín, pidió explicaciones a la UNE por las continuas roturas de las centrales termoeléctricas.

“Todas rotas al mismo tiempo. No convencen a nadie con las roturas masivas. No me parece. Ya estamos muy cansados física y psicológicamente. Esto realmente es inaguantable. Llevamos más de cuatro meses en lo mismo con lo mismo. No, no puede ser”, lamentó la mujer.

