MIAMI, Estados Unidos. ─ La periodista cubana Karla Pérez González, a quien el régimen de la Isla prohibiera la entrada al país el pasado 18 de marzo, agradeció en redes sociales las numerosas muestras de apoyo recibidas en los últimos días por compatriotas de todas partes.

“Llevo días de Apátrida, en ese lugar triste me han colocado a la fuerza. Pero no estoy sola”, señaló la joven en su primera publicación tras los sucesos en que se vio involucrada.

1/3 Llevo días de Apátrida, en ese lugar triste me han colocado a la fuerza. Pero no estoy sola. Quiero agradecer primero a Costa Rica, el gran país que ha sido mi casa durante los últimos cuatro años y, sin ninguna obligación, ha realizado un enorme acto de humanidad. — Karly🇨🇺💚 (@Karly_Sut98) March 22, 2021

La periodista, que trabaja para el portal digital ADN Cuba, reconoció a las autoridades de Costa Rica por ofrecerle refugio en ese país, donde ha residido durante los últimos cuatro años. Asimismo, agradeció a los cubanos por los mensajes de apoyo y aliento.

“Quiero agradecerles a ustedes por sus mensajes, sus denuncias, su acompañamiento. De verdad siento que a su Cuba sí puedo entrar, aunque no pude montarme en aquel avión por más gritos que di. Explicarles que leo todo el cariño que me han enviado y me emociona mucho. He tratado de responder a todos, pero continúo con muy pocas energías, los ojos me arden constantemente y ahora me concentro en obligarme a dormir y comer”.

Tras pasar casi cuatro años completando sus estudios de Periodismo en el país centroamericano, Karla Pérez González no pudo regresar a Cuba por orden expresa de las autoridades de la Isla. Así lo reconocieron funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) en conferencia de prensa ofrecida el viernes 18 de marzo.

“Ahora pretenden reinstalarla en el país en función de propósitos subversivos. No fue casual su estancia en Costa Rica, donde hay elementos y grupos, incluso un diputado, que mantiene una fuerte relación con grupos violentos en Miami”, aseguró Yadira Jiménez Roig, directora de Comunicación de ese organismo.

