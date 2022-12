MIAMI, Estados Unidos. – Yailén Insua Alarcón, experiodista y expresentadora de medios oficiales cubanos, arribó a Estados Unidos este 20 de diciembre, informó en Facebook el reportero de Univisión 23 Javier Díaz, quien también hizo públicas fotos de la llegada de Insúa Alarcón y su esposo.

“Llega a Estados Unidos Yailén Insua Alarcón quien fuera la directora de la revista informativa ‘Buenos Días’ en Cuba”, anunció Díaz. “Insúa se entregó en la frontera el 19 de diciembre y fue dejada en libertad al día siguiente en compañía de su esposo, Boris Luis Llamo Salgado”, detalló el reportero.

La exreportera de medios oficiales salió de Cuba rumbo a Colombia en febrero de este año. Tras quedar varada en ese país, las autoridades locales se negaron a entregarle el salvoconducto para abandonar el Aeropuerto Internacional de El Dorado.

La periodista había salido de Cuba con destino final Nicaragua, país al que no pudo ingresar por, supuestamente, presentar problemas con su examen PCR.

“No se me permitió volar en el avión con mi PCR, que era el mismo PCR con que había salido de Cuba. No entiendo cómo me dejaron salir en un lado y en otro no. El problema es que el Gobierno de Nicaragua no me permitió acceder”, sostuvo la cubana en un video difundido por diferentes medios de prensa.

En esa ocasión, la periodista también señaló que el verdadero motivo de la negativa de entrada a Nicaragua era político, ya que sobre ella, supuestamente, pesaba una prohibición de salida del país.

Insua Alarcón trabajó desde 2017 en el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Según ha declarado, fue expulsada por funcionarios del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) por sus presuntas acciones a favor de la libertad de prensa.

De acuerdo con la plataforma oficial Ecured, Yailén Insua Alarcón comenzó su vida laboral en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). Fue delegada al XVI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Venezuela y delegada al VII Congreso Nacional de la FEU. Asimismo, llegó a ser miembro del Comité Primario del PCC en el Sindicato de Trabajadores de la Televisión Cubana.

La ex reportera oficialista también fue miembro del Comité Municipal de la UJC de Playa y Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su VII Legislatura.

En 2015, Insua Alarcón se desempeñó como directora del Canal Informativo de la VI Cumbre de Las Américas desarrollada en Panamá.

