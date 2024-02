LA HABANA, Cuba. – “Agradezco todo el apoyo que me brindaron los cubanos de dentro y de fuera de Cuba; la verdad nunca esperé tanta solidaridad, tanta hermandad”, dijo a CubaNet Ricardo Jesús Pupo Reyes, un cuentapropista cubano multado con 9.500 pesos por vender cigarros sin licencia para comercializar ese producto.

El pasado lunes, Pupo Reyes recibió una donación de 19.000 pesos de manos del humorista y activista cubano Limay Blanco, así como prendas de ropa y alimentos aportados por cientos de cubanos que se solidarizaron con él tras conocer su situación.

“Agradezco, primeramente a CubaNet y a sus periodistas que mostraron la injusticia cometida conmigo; también a todos los cubanos por su apoyo y solidaridad, así como a Limay Blanco, al Hombre de Hierro… en fin, a todos los que se acercaron a mí para brindarme una mano cuando más lo necesitaba”, aseguró Pupo Reyes.

Además, destacó que incluso la Dirección Integral de Supervisión (DIS) retiró las multas tras la publicación de lo sucedido y su trascendencia.

“Me llamaron y me dijeron que me presentara en las oficinas de la DIS para darle ‘con razón’ a la reclamación que hice por las dos multas que me impusieron. Por supuesto, no perdieron la oportunidad de decirme que le había dado una entrevista a ‘un medio contrarrevolucionario’”, precisó el cuentapropista.

El 16 de enero, Pupo Reyes fue multado con 8.000 y 1.500 pesos por dos inspectoras de la DIS por vender cigarros sin contar con licencia para comercializar ese producto. El hombre, que presenta una discapacidad motora, lleva más de 15 años ejerciendo la actividad por cuenta propia de vendedor ambulante en la zona de la Novia del Mediodía.

Con su carrito se traslada de un lado a otro ofertando productos como chicharrones, rositas de maíz y maní molido, los cuales comercializa para sustentar a su familia. El hombre es padre de seis hijos, de los cuales cuatro son menores de edad.

En enero de 2021, CubaNet publicó una denuncia suya tras haber sido multado con 1.500 pesos por tomar un descanso. Según las autoridades, su licencia solo le permitía vender mientras se estuviera desplazando por la ciudad.

