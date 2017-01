Oscar Elías Biscet, en paradero desconocido tras ser arrestado

LA HABANA, Cuba. El opositor cubano Oscar Elias Biscet permance en paradero desconocido tras haber sido arrestado al mediodía de este miércoles en las cercanías de su casa en Lawton.

Según informó a CubaNet su esposa, Elsa Morejón, el disidente condecorado con la Medalla Presidencial de la Libertad fue arrestado y conducido en un auto policial cuando ya estaba a una cuadra de su vivienda

“A las 12 en punto lo arrestaron cuatro policías en la esquina, lo montaron en una patrulla y se lo llevaron para no se sabe dónde porque aquí no te informan nada y ya son las 7 de la noche y no se sabe nada de él”, explicò

José Elías Gonzales quien trabaja junto a Biscet en el “Proyecto Emilia” dijo a este diario que otra veintena de activistas del Partido Unión por Cuba (PUNCLI) libre resultaron arrestados en las provincias de La Habana, Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa, y señaló que todos habían sido liberados.

“El gobierno ha emprendido una ofensiva contra el ‘Proyecto Emilia’, los arrestos y amenzas ya son algo cotidiano en nuextras vidas”, resaltó González