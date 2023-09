MADRID, España.- Los familiares y amigos del líder opositor y preso político cubano Félix Navarro Rodríguez están preocupados por el deterioro acelerado de su salud en la cárcel de Agüica, en Matanzas, donde no recibe la atención médica necesaria.

En conversación este miércoles con Martí Noticias Annia Zamora, madre de la Dama de Blanco y presa política Sissi Abascal Zamora, explicó que “Félix está en una situación crítica de salud” y está presentando hipoglicemias.

Como había denunciado hace pocos días la Dama de Blanco y también presa política Sayli Navarro Álvarez, hija de Félix, Annia Zamora confirmó que está teniendo episodios donde pierde el conocimiento.

Tras insistir en que su estado es “muy preocupante”, señaló que es necesario alzar la voz y llevar a cabo una campaña en su favor.

“Es preocupante, Félix está corriendo un grave peligro en estos momentos. (…) Estamos alzando la voz, estamos sacando denuncias porque la vida de Félix está en peligro, y esta es una dictadura asesina, y sabemos que lo van a dejar morir porque, hasta ahora, no le han prestado atención médica”, expresó Annia Zamora.

Esta misma semana Sayli Navarro había informado sobre las recientes ocasiones en que su padre ha perdido el conocimiento. La joven supo de esta situación en una visita familiar intercarcelaria el pasado viernes.

Preocupada por su estado de salud, en la visita le insistió: “Tú tienes que estar al tanto, tú tienes que estar alerta, porque tú no estás ni en tu casa ni con amigos”.

“Me llama poderosamente la atención que él no se ha recuperado, y tiende a seguir bajando de peso. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque hasta ahora no había sucedido. Después de esos incidentes, ellos [los médicos de la prisión] no lo han visto, no han hecho nada más, no le han hecho ningún seguimiento”, dijo Sayli Navarro a Martí Noticias.

A comienzos del mes en curso trascendió que a Félix Navarro, fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel (PDPLB), las autoridades carcelarias le negaron el cambio a un área dedicada a adultos mayores, a pesar de sus 70 años, y que así lo establece la ley.

Navarro, preso político de la Primavera Negra de 2003 y promotor de Cuba Decide, fue condenado a nueve años de prisión después de ser detenido el 12 de julio de 2021, en el contexto de las protestas antigubernamentales que sacudieron la Isla en esa fecha.

El opositor fue arrestado tras presentarse en la estación policial del municipio Perico para indagar sobre el destino de varios manifestantes que se encontraban bajo arresto.

En iguales condiciones fue detenida y procesada su hija. Desde el juicio de apelación, en abril del pasado año, Sayli permanece recluida en el centro penitenciario conocido como Bellotex, cumpliendo una sentencia de ocho años.