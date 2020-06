Liberan a un hombre que golpeó con un tubo a su expareja en La Habana

MIAMI, Estados Unidos.- Una mujer cubana, Leidiana Colina, denunció desde el hospital habanero Calixto García, donde se encuentra ingresada a causa de una golpiza que le fue propinada por su expareja, que las autoridades de la Isla liberaron a su agresor bajo fianza.

De acuerdo a las declaraciones de Colina a Radio Televisión Martí, el pasado miércoles, mientras hablaba por teléfono en casa de una vecina, Yunier Pacheco Chacón la atacó con un tubo y la dejó inconsciente.

La mujer, una víctima más de la violencia de género en Cuba, relató que no recobró el conocimiento hasta que llegó a la institución de salud, y que los vecinos furo quienes le contaron que Pacheco Chacón la golpeó “en el lado derecho, en la parte de las costillas, entre el cuello y la cabeza, lo que no tengo es fractura”.

Ella estaba de pie “hablando por teléfono, y él entró y me dio, me noqueó. Hasta que no llegué al policlínico que reaccioné, no recordé más nada”, dijo a Martí Leidiana Colina, quien aseguró que esta no es la primera vez que él la golpea, y que a pesar de la separación el hombre la ha seguido acosando.

“Hace tres meses que nos separamos y el seguía acosándome. Le hice una denuncia en la policía, por agresión también. Nos pusieron un acta de advertencia a los dos”, sin embargo, la fianza que le impusieron a Pacheco Chacón, de acuerdo a Laritza Diversent, “solo asegura que el acusado se presente a juicio, pero no se sabe cuánto podría demorar el proceso”.

“Las autoridades no están tomando ninguna medida para protegerla a ella de que ese hombre se le vuelva a acercar, o vuelva a atentar contra su vida y su integridad corporal. Esto puede tener consecuencias funestas, porque un exceso puede terminar con la vida de ella. No es la primera vez que pasa”, llamó la atención la abogada cubana.

La propuesta de proyecto de ley, presentada por activistas de la sociedad civil independiente, que penalice la violencia de género en Cuba fue rechazada en en enero del presente año por la Asamblea Nacional del régimen de La Habana, y aunque la violencia contra las mujeres ha aumentado en la Isla en el Código Penal cubano seguirá sin haber una ley que condene en asesinato de las niñas y mujeres.