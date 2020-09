Liberan a Daniel Salcedo

LA HABANA, Cuba.- Este jueves Daniel Salcedo fue liberado y multado con 1 200 pesos luego de un juicio por “desacato”. El proceso judicial se desarrolló en la Sala Especial de la Seguridad del Estado en el municipio Diez de Octubre, La Habana.

Mediante una transmisión en vivo desde el perfil de Facebook de Ángel Moya Acosta, Salcedo denunció las pésimas condiciones en que permaneció los 19 días que estuvo bajo “prisión preventiva”.

Salcedo declaró que en el juicio evadían el tema político, “inventan causas o leyes para no llegar al tema político”. Pero “no tuvieron por donde cogerme, no tenían pruebas con qué sustentar la acusación (…) pues ellos me sacaron de mi casa, yo no cometí ningún delito”. Tampoco pudieron probar el supuesto delito de “propagación de epidemias”.

Pero “eres multado aun siendo inocente”, añadió. La multa de 1 200 pesos debe pagarla el próximo miércoles o, de lo contrario, según le advirtieron, será conducido nuevamente a prisión.

Sin que mediara orden judicial, Daniel Salcedo fue arrestado junto a su hija, Mileydi Salcedo, el 22 de agosto, cuando se hallaban en su vivienda escuchando música y jugando dominó. Según declaró la joven posteriormente, era la víspera de su cumpleaños y en la casa solo se hallaban los residentes del lugar.

Mileydi fue liberada antes de las 24 horas; su padre permaneció detenido en la unidad policial Aguilera, en Diez de Octubre, en donde se declaró en huelga de hambre en protesta por la detención, la cual mantuvo por unos 10 días. El 25 de agosto fue trasladado para el Centro de Detención de la Policía Nacional Revolucionaria conocido como “El Vivac”.

Los dos Habeas Corpus presentados en el Tribunal Provincial Popular de La Habana fueron rechazados.

Inicialmente, a Mileydi le informaron que su padre sería enjuiciado por “propagación de epidemias” y “desacato”, pero solo se llegó a procesar el segundo cargo.

El Código Penal Cubano, en su artículo 144.1, define que incurre en el delito de “desacato” aquel que “amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas”. La sanción es de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

En el video de la detención, grabado por Mileydi Salcedo, se escucha a su padre forcejeando con los oficiales y gritando: “Abajo Díaz Canel!”, “Abajo Raúl!”, “Abajo el comunismo!”. Según declaró Daniel Salcedo, en la estación de Aguilera se expresó de igual manera al ver las condiciones de hacinamiento en la celda.

El inciso 2 del mismo artículo 144 del Código Penal también sanciona manifestaciones de este tipo al especificar que podrá ser sancionado a privación de libertad de uno a tres años quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda al “Presidente del Consejo de Estado, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros o a los Diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular”.

Daniel Salcedo no pertenece a ninguna organización política ni tiene antecedentes penales. El acoso de la Seguridad del Estado a su familia comenzó a fines del mes de abril de 2020 cuando su hija, Mileydi Salcedo, fue golpeada por la policía cuando grababa la detención de su amiga, Elizabeth Vaquero, quien estaba siendo violentamente arrestada por llevar mal puesta la mascarilla sanitaria.

Luego del atropello, Mileydi se dirigió a la estación policial, para indagar por la situación de su amiga y denunciar lo sucedido. Sin embargo, Mileydi pasó de víctima a victimaria, siendo acusada de “atentado”.

Los dos meses que permanecieron las jóvenes tras las rejas, Daniel Salcedo estuvo exigiendo si liberación por diferentes vías. Para ello acudió a activistas de derechos humanos como Ángel Moya y Berta Soler. Por este motivo, y por denunciar las arbitrariedades contra su familia, Salcedo ha sido catalogado como “contrarrevolucionario”, y ha padecido el acoso de la Seguridad del Estado.

“Si cada detenido tuviera el valor de pararse ante las cámaras y redes sociales para denunciar, yo estoy seguro que las cosas aquí cambiarían, la situación de la familia cubana cambiaría para mejor, porque somos muchos los que estamos padeciendo eso (…), que no tengan miedo, que denuncien, no hay peor miedo que vivir maltratado, pisoteado, humillado… por la Seguridad del Estado cubana (…) Estamos siendo salvajemente pisoteados por la dictadura cubana”, expresó Salcedo.