MIAMI, Estados Unidos.- En horas de la noche de este martes 27 de julio fue liberado Daineris Moya García, un activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) arrestado por participar en las protestas del pasado 11 de julio. El opositor contó a CubaNet los detalles de su arresto que se extendió por seis días.

“Me fueron a buscar (los oficiales del MININT) el día 21 en horas de la tarde. Yo había regresado de resolver asuntos personales. Justo me disponía a almorzar cuando me di cuenta del operativo, encabezado por el segundo jefe de la Policía en Palma Soriano. Me hicieron un cache en público y delante de mi hijo de ocho años. Todo eso fue difícil para él”.

El activista fue esposado y conducido hacia los calabozos de la estación policial de su municipio, acusado de los supuestos delitos de “desacato”, “desorden público”, “incitación” y “propagación de epidemia”.

“No me dijeron el motivo de la detención hasta llegar a la Unidad. Allí me informaron que se me acusaba de cuatro delitos. Además, se me había duplicado una multa de 2 000 pesos que me fue impuesta injustamente hace tiempo”, explicó el activista.

Según Moya, se sintió en estado de indefensión y optó por iniciar una huelga de hambre, la cual mantuvo hasta el momento en que fue liberado.

“Las condiciones fueron pésimas, estuve durmiendo en el piso, luego en un muro de cemento. No hay higiene de ningún tipo, los ojos me lloraban a causa del hedor tan fuerte que hay en estos lugares. A eso hay que sumarle los malestares que genera el estado de inanición”, explicó.

El 26 de julio la Fiscalía le impuso al activista la medida cautelar de prisión preventiva, y los cuatro primeros delitos fueron reducidos a uno solo: “incitación a la población”. Debido a esto, el opositor fue trasladado hacia el Centro de Operaciones de Versalles.

“Fue terrible, las celdas son tenebrosas, son tan cerradas que tú no sabes cuándo es de día y cuando es de noche. Pero allí solo me mantuvieron hasta el día siguiente, que me regresaron para la estación de Palma y me liberaron porque mi familia, sin mi consentimiento, decidió pagar una fianza”, explicó.

Al igual que Daineris Moya, otros integrantes de la UNPACU y promotores de Cuba Decide fueron detenidos por participar en las protestas del pasado 11 de julio. Entre esos casos se encuentra José Daniel Ferrer, líder de la organización. Las autoridades, que dictaron prisión preventiva para Ferrer, lo han mantenido totalmente incomunicado.

En La Habana mantienen en el centro de detención de 100 y Aldabó a la ex presa política Marieta Martínez, acusada de desorden público.

Por su parte, en Las Tunas desde hace 19 días mantienen en paradero desconocido a Yolanda Carmenate Fernández, según ha denunciado su hijo Cristian Pérez. En el día de ayer, 29 de julio, el padre de Carmenate falleció y el oficial a cargo de atender el caso de la activista informó que era imposible trasladarla hasta la funeraria donde tendría lugar el velorio.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.