“Liberan” a abogada Mairenys Pavo Oñate, pero será controlada hasta 2021

LA HABANA, Cuba.- Sale de prisión, bajo libertad condicional, Mairenys Pavo Oñate, la esposa de Julio Ferrer Tamayo, abogado independiente de Cubalex, sin embargo, los documentos que la liberan están llenos de erratas e irregularidades.

“Estoy bajo libertad condicional y dice que termino de cumplir en el 2021”, denuncia Pavo Oñate, que realmente fue condenada a 7 años de privación de libertad, pero, “por lo que dice el documento, tengo que cumplir 10 años. En el mismo documento me están reconociendo que tengo 420 días de rebaja, o lo que es lo mismo, 1 año y 55 días, pero no lo han contado, así que no me han dado todos mis beneficios”, cuenta la abogada sobre su proceso que, además de largo, parece que no terminará nunca.

Mairenys Pavo Oñate fue acusada de Estafa y Falsificación de documentos en el año 2012, no obstante, tras pasar por tres procesos judiciales, se demostró que el documento que la acusaba inicialmente, emitido por un tribunal militar en Artemisa, era falso.

El segundo proceso judicial al que fue sometida fue más irregular aún, pues la estaban acusando de un delito supuestamente cometido en un bufete colectiva cuando ella ya se encontraba en prisión, lo que hacía imposible su participación.

El documento que supuestamente la abogada había falsificado era la propiedad de la casa donde habitan ella y Julio Ferrer Tamayo, pero los tribunales nunca pudieron presentar una prueba que contradijera a los esposos, porque no existía. Pero lo que le da la categoría de especial a su caso es la filiación de Mairenys a grupos de abogados independientes, en los que también milita su esposo, Ferrer Tamayo.

“Dice Maykel Santana Cabrera”, el mismo juez que una vez dijera que no podía pronunciarse y que ahora está siendo demandado por Ferrer Tamayo, “que me tengo que presentar en el tribunal de El Cerro el 20 de noviembre porque tengo que ir al juez de ejecución para que me controle durante 3 años, y que ya tengo 7 cumplidos. Cuando sacas la cuenta 7 con 3, son 10 años. Él personalmente me lo notificó”, cuenta Pavo Oñate.

“Firmé y cuando leí bien me di cuenta de que la persona que estaba en la foto sí era yo, pero los datos no eran míos”, la dirección era de donde había estado casada con el padre de sus hijas hace más de 10 años y le habían cambiado en su nombre una letra, “Marielys puede ser cualquiera menos yo. Así tienen que ser las cosas cuando se trata de carta de libertad. Cuando Julio le dedicó tiempo a ese Auto de libertad, los errores iban más allá”.

Ferrer Tamayo se dio cuenta al revisarlo que “omiten con toda intención quién solicitó la libertad condicional; el considerando dice que se tuvo en cuenta el criterio del fiscal que estuvo en desacuerdo, entonces, ¿cómo le dan la libertad? Y el fiscal no da ningún argumento de porqué está inconforme”, además de las alteraciones de tiempo en la condena de Pavo Oñate. “Y después oyes que hablan de resolución fundada, causa justa, autoridad competente. Esto lo que demuestra es que todo eso es mentira. Ellos pretendían dar un golpe de efecto con la libertad de Mayi como si hubiese habido alguna garantía judicial”, y asegura que todos estos términos sirven para hacer política pero ninguno para ser aplicados a los ciudadanos cubanos.

Los planes de Pavo Oñate para el futuro son simples.

“Lo primero es ir al carnet de identidad porque necesito viajar a Santiago de Cuba, ver a mi padre, ir a la tumba de mi mamá, estar con mi nieta. Esa es mi prioridad número uno”, anuncia, “pienso estar en reposo, aunque sea un mes, necesito unas vacaciones, aunque Julio me dijo que el lunes ya él está en el tribunal para reclamar el tiempo que no me han contado”.

Sin embargo, confiesa que no puede dejar de pensar en lo que plateó cuando el 11 de octubre cuando les dieron el derecho a todas las internas de la prisión de Mujeres de Occidente de discutir el proyecto de constitución.

“¿Cómo es posible que se hable de “causa justa” si no sabemos cuáles son las causas justas, si no están delimitadas; ¿cómo es posible que te puedas quejar y que te respondan en un “plazo adecuado” sin haberlo definido antes? Tuve compañeras que llevan 4 años en un procedimiento especial de revisión y ninguna ha recibido respuesta. Hablé de las mismas preocupaciones que tenían las demás, pero con los términos adecuados y espero que haya sido de beneficio para todas”, recuerda y está consciente que su vida empieza ahora.