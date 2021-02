Liberan a periodistas de CubaNet detenidos desde el mediodía

Los periodistas de CubaNet Vladimir Turró y Enrique Díaz fueron liberados en la tarde de este lunes 8 de febrero luego de que la policía política los arrestara al mediodía y los llevara a la 6ta Estación de Policía, en Marianao, donde fueron interrogados después de horas de espera.

En declaraciones a CubaNet, Turró contó que ambos fueron detenidos al mediodía en la plaza de 124 y 51, frente al anfiteatro de Marianao. Los periodistas, que iban en una moto, fueron detenidos por “un auto policial, nos pidieron la documentación, y sin excusa ninguna nos dijeron que teníamos que trasladarnos hacia la policía de Marianao”.

Después de quitarles los documentos, los oficiales de la policía política cubana llevaron a los periodistas a la 6ta Unidad, les dijeron que se sentaran en un espacio vacío y allí los tuvieron por poco más de cuatro horas, relató Turró a su salida.

“Estuvimos sentados por cuatro horas sin que nos informaran por qué estábamos allí, a las cuatro horas apareció el oficial de la Seguridad del Estado Magdiel, y me pasaron a mi primero a interrogatorio”.

“Me preguntaron que por qué andábamos juntos, preguntas tontas como que a dónde nos dirigíamos, por qué motivo íbamos en esa dirección y cosas así. De ahí me sacaron y me llevaron en un auto policial para la Unidad de Tránsito, donde inspeccionaron la moto, la verificaron, me pidieron los documentos, las numeraciones”, relató.

“Se están quedando sin excusas para detenernos. Yo vi cuando se llevaron a Turró al interrogatorio, y cuando lo sacaron. A mi me entraron y me preguntaron que qué hacíamos juntos. Que tuviéramos cuidado con todo esto de la pandemia, que podíamos caer en el delito de ‘propagación de epidemias’”, contó luego Díaz, quien fue liberado dos horas más tarde que Turró.

Sin que mediara una excusa o una disculpa Turró contó que lo soltaron, sin embargo, a su salida aún no conocía el paradero de su compañero. “Cuando me llevaron a la Unidad de Tránsito a Enrique lo llevaban a interrogatorio, justo en el momento en que me sacaron en un auto policial”.

“Luego del interrogatorio me llevaron para una casa que ellos tienen, con un aire acondicionado fuerte, mucho frío, a darme una charla. El tema de la pandemia estaba muy presente, que el gobierno estaba haciendo esfuerzos sobrehumanos para frenar la pandemia en Cuba”, contó Díaz a CubaNet.

Al periodista también le llamaron la atención sobre su trabajo reporteril, pues con la escasez y la subida de los precios en el país “cualquier trabajo de nosotros podía desencadenar un suceso o un estallido social”.

