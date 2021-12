MIAMI, Estados Unidos. – El régimen cubano liberó a Bárbara Farrat Guillén, la madre de un adolescente de 17 años preso por manifestarse el 11J, alrededor de las 3:00 de la tarde de este viernes, confirmó a CubaNet su esposo, Orlando Ramírez Cutiño.

Farrat Guillén había sido detenida en la mañana de este 24 de noviembre en la puerta de su propia casa. “Salió esta mañana a comprar una caja de cigarros [y] cuando bajó la detuvieron en la misma puerta, en la acera de enfrente de la casa”, precisó su esposo.

El arresto lo realizó “un capitán de la Seguridad del Estado [que llegó] en una moto”, también detalló.

“Fui a la unidad de Aguilera y llegando yo, se la llevaron en la misma patrulla. El oficial me vio, yo vi cómo se la llevaban otra vez. Bárbara intentó decirme algo, pero el auto estaba cerrado herméticamente y no pude escuchar”, contó su esposo a ADN Cuba.

Tras la detención de Farrat Guillén, que se ha convertido en una activista por la liberación de su hijo y del resto de los niños y adolescentes encarcelados en la Isla, Ramírez Cutiño presentó un habeas corpus a favor en el Tribunal Supremo de La Habana.

“No me dieron acuse de recibo porque no tenían papel. Me imagino que sea para no dejar constancia de que yo estuve ahí”, dijo a CubaNet.

De acuerdo con Ramírez Cutiño el arresto busca impedir que “muchas madres” de presos políticos se reúnan en esta Navidad para orar por sus hijos. La Seguridad del Estado, que aparentemente conocía estos planes, se ha mantenido acosando a las mujeres involucradas en los últimos días.

Jonathan Torres Farrat fue arrestado el pasado 13 de agosto por haber participado en las históricas manifestaciones del 11 de julio en el municipio Diez de Octubre. Según su madre, el adolescente de 17 años lanzó una piedra contra los oficiales que estaban disparando para “salvar” a su padre, que se encontraba en medio del tiroteo.

Esta semana, Farrat Guillén entregó una carta con más de 150 firmas en las oficinas de Atención a la Población del Consejo de Estado.

La misiva estaba dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y en ella, familiares de presos políticos y de conciencia piden al régimen la inmediata liberación de los detenidos por las protestas del 11 de julio y de todos los presos políticos.

