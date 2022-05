MIAMI, Estados Unidos. — El activista cubano Ángel Cuza, quien transmitió en vivo la explosión en el hotel Saratoga, fue puesto en libertad este martes tras pasar casi cuatro días detenido.

La noticia fue confirmada a CubaNet por el propio Cuza, quien aseguró que fue puesto en libertad bajo medida cautelar de prisión domiciliaria.

Tras ser detenido el pasado viernes, el activista fue conducido hacia Villa Marista, cuartel de la Seguridad del Estado de Cuba.

“Después de la explosión estaba en casa de Pedro (Quiala) esperando llamadas de los canales (televisora extranjeras) y allí me detuvieron”, explicó el joven poco después de ser liberado.

El joven dice haber sido acusado por el supuesto delito de sedición. Según los oficiales que le atendieron, las palabras de Cuza durante una transmisión en vivo fueron calificadas como un agravio al Estado cubano. Los agentes, sin embargo, precisaron que no se trataba de la transmisión del Saratoga, sino de una anterior.

“Dicen que no, que no es por esa, que es por una anterior que hice ese mismo día, pero yo el viernes no hice más ninguna. Así que no sé de qué estaban hablando”.

Ángel Cuza ya había sido arrestado el pasado 27 de abril y trasladado a la misma cárcel de Villa Marista al día siguiente. En aquella ocasión, la Seguridad del Estado (SE) negó información a su familia sobre los supuestos delitos que se le imputaban y el proceso penal abierto en su contra.

