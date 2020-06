LA HABANA, Cuba.- Amaury Pacheco es un poeta del Movimiento San Isidro que fue encarcelado por querer asistir a la protesta pacífica convocada para este 30 de junio por el asesinato del joven negro Hansel Ernesto Hernández en Guanabacoa. Sobre las 11 de la mañana se lo llevaron en la patrulla 181 para la estación de policías de Cojímar. No hubo interrogatorio. No hubo amenazas.

“El objetivo era que no asistiera a la marcha”, dice el OmniPoeta a CubaNet, “ni siquiera el detenerme, ellos no querían que hubiera más gente detenida, pero les dije que si ya había salido tenían que llevarme o seguiría para la estación a manifestarme”.

“Se lo llevó Santo”, denunció Iris Ruiz refiriéndose al oficial del operativo de la Seguridad del Estado que suele reprimir a la familia y al Movimiento San Isidro. “Las patrullas las tenían por la calzada y yo no pude salir porque si no nos llevaban a los dos y aquí están los niños”, relató Ruiz, y agregó que se lo llevaron pacíficamente los dos oficiales que lo interceptaron en cuanto salió de la casa.

La detención era un hecho, pues desde bien temprano en la mañana el despliegue militar en los alrededores de la vivienda fue “aparatoso”, y los vecinos alertaron con sus comentarios a la familia.

“Pasaron dos vecinos por frente a la casa y venían comentando sobre el camión que había lleno de policías en la parte de atrás del edificio, y en el círculo infantil había mucho movimiento de gente”, dijo la actriz, que tuvo la certeza de que el centro de educación para niños en edad pre escolar fue utilizado como cuartel de “brigadas de respuesta rápida” y “segurosos que los vigilan”.

Una hora después de la detención de Amaury Pacheco pasó “una que era delegada de la circunscripción de la zona 11, que se llama Tania y es militante del partido”, así la identifica Iris Ruiz. “Vino a decirme que la habían ido a buscar a su casa para decirle que Amaury le había caído a golpes a un policía en la calzada y que por eso se lo habían llevado preso. Y ella, preocupada, venía hasta aquí a ver cómo era la cosa”, cuenta, y comienzan sus temores.

“¿Será que le quieren construir una causa?”, fue la primera pregunta que se hizo, “¿lo habrán golpeado?”, fue la siguiente, “por que yo sé que Amaury no es un hombre violento”. Ruiz lleva casada con el OmniPoeta más de una década, y sabe de las prácticas pacifistas de su esposo.

“A mi nadie me golpeó ni yo golpeé a nadie”, afirma Pacheco, “si eso hubiera pasado todo el mundo se hubiera enterado porque me llevaron delante de todos”, y asegura que no hubo ni siquiera un interrogatorio, “aunque yo fui preparado para pasarme hasta tres días como habían advertido”

Entre las acusaciones que la policía política ha puesto a rodar está la insinuación de un Pacheco violento, con el objetivo de intentar desmontar la imagen que tienen muchos del poeta y que le ha hecho ganar cientos de amigos en Alamar.

Los únicos peligros que representa Amaury Pacheco son la poesía que hace, su artivismo y la solidaridad que puede generar si le llegara a pasar algo. La respuesta a las represiones o atropellos por las que ha pasado con anterioridad son un ejemplo de ello.

Iris Ruiz y sus hijos estuvieron sitiados la mayor parte del día por hombres que no se identificaron, pero que ostentaban su poder sin el menor reparo, “imagínate que hubo uno que puso una silla en medio de la acera, justo en frente de la entrada al edificio. Se paseaban por el jardín para intimidar a los niños” denunció la artivista, una de las 47 personas bajo vigilancia en sus hogares, mientras, Amaury Pacheco, es uno de los 41 detenidos.