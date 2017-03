Liberado el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer

MIAMI, Estados Unidos.- El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue liberado en la mañana de hoy, tras permanecer detenido por las fuerzas represivas del régimen castrista desde la madrugada de este miércoles.

Según ha informado vía telefónica la opositora Martha Beatriz Roque, aún permanecen arrestados dos miembros de la organización opositora, que en la jornada de ayer sufrió el allanamiento policial de seis viviendas en Santiago de Cuba.

En posterior conversación, José Daniel Ferrer ha relatado a CubaNet detalles sobre su encarcelamiento: “Me tuvieron seis horas en una oficina. Luego me pasaron para una celda que parecía de una película de terror, por la cantidad de sangre en las paredes.”

“Allí me mantuvieron hasta hoy en la mañana, en que me llevaron nuevamente a una oficina y me amenazaron, por enésima vez, con volverme a encarcelar. Según ellos, estoy publicando en las redes sociales incitaciones a la rebelión armada. Tuvimos una fuerte discusión. Les aclaré que, si el objetivo era encarcelarme, lo hicieran inmediatamente, porque yo voy a seguir luchando contra la tiranía castrista”, ha agregado Ferrer.

La sede principal de UNPACU fue asaltada y saqueada en diciembre del pasado año. Desde ese día, la policía ha realizado 38 acciones de este tipo contra diversas viviendas y miembros que tienen que ver con la organización.

Recientemente, la organización denunció la muerte de uno de sus activistas en prisión, Hamel Santiago Mas Hernández. En la actualidad, UNPACU es la organización opositora con más miembros en prisión, con un total de 54.