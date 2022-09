MIAMI, Estados Unidos. – El cantante cubano Leoni Torres expresó su apoyo este lunes a la orquesta El Niño y la Verdad, dirigida por el compositor Emilio Frías y censurada en vivo durante un concierto en la noche del pasado sábado.

“Todo mi respeto y apoyo a El Niño y la Verdad. ¡Claro que necesitamos un cambio y que sea ya! Él como muchos otros quieren lo mejor para su pueblo”, escribió Torres en su perfil de Facebook.

Enseguida la agrupación agradeció al músico cubano, quien reside actualmente en Miami: “Gracias mi hermano, sabes que te quiero y admiro desde hace muchos años. Cambio es la palabra que Cuba está pidiendo a gritos porque esto no es vida, bendiciones para ti. Viva Cuba libre”, terminó.

“Así es. La vida que vive el cubano dentro de la Isla no es vida. Es una muerte lenta”, reafirmó Torres.

El pasado sábado, la popular orquesta El Niño y la Verdad fue censurada durante un concierto en la Casa de la Música de Galiano, en La Habana.

Cuando Frías hablaba al público sobre la censura a su tema “Cambio”, que se estrenará en YouTube el 16 de septiembre próximo, agentes de seguridad del lugar le apagaron el audio.

Antes de que los represores decidieran terminar el concierto, Frías decía al público: “Tal vez puedo estar equivocado, pero mi equivocación es mía. Yo no estoy diciendo que, como pienso yo, piensa mucha gente. Yo no he dicho nada, aquí todo esto lo han armado ellos… Y si van a hacer eso, de verdad, les digo, si se van a poner así, no me inviten más. No me llamen más, y sáquenme de todos lados. Sáquenme de la televisión, sáquenme de la radio. De donde único no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos. Dondequiera que yo esté, voy a estar en el corazón y en la mente de todos los cubanos. Solamente tengo que decirles: ¡Qué la bendición de Yemayá siempre les alcance a todos!”.

Como se observa en imágenes compartidas en redes sociales, un técnico de audio fue expulsado del lugar con violencia por negarse a apagar los equipos de amplificación de sonido.

“Que la gente te vea apagándolo. Se acabó. Túmbalo si quieres ahora”, dijo Emilio Frías a uno de los censores y comenzó a cantar “Agua pa’ Yemayá”, para cerrar el concierto, pero no lo dejaron terminar.

En una de sus publicaciones, Frías adelantó que la canción “Cambio” es un tema “con el que se identificarán muchos cubanos dentro y fuera de la Isla”. “La palabra Cambio es muy necesaria”, destacó.

