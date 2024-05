MIAMI, Estados Unidos. – El escritor cubano Leonardo Padura describió la realidad cubana actual como una “distopía”, en una reciente entrevista con la agencia de noticias francesa AFP, realizada durante su participación en el festival literario “Centroamérica Cuenta”, en Panamá.

“Cuba se parece más a una historia de una distopía. Es ese lugar en el que se ha creado una estructura en la que las cosas funcionan con unos códigos muy específicos. Yo soy fumador, pero si me preguntas cuánto vale una caja de cigarrillos en Cuba no te sé decir. Y si me preguntas dónde los puedo comprar, tampoco te sé decir. El caso es que compro cigarrillos”, explicó.

Cuando se le preguntó si está cambiando algo en la Isla, señaló: “Con Cuba pasa un problema, como el sistema sociopolítico económico es el mismo hace más de 60 años parece que no ocurre nada y en la sociedad cubana ocurren muchos cambios”.

El escritor mencionó como ejemplo los pequeños emprendimientos privados que aprovechan “todos los espacios que la ineficiencia del Estado ha creado durante estos años”.

Respecto a si habrá algún cambio importante en Cuba, Padura aseguró: “Espero que sí. Yo confío en la dialéctica. Pienso que sí, que puede haber. El tiempo dirá”.

Aunque piensa todos los días en dejar Cuba, ha decidido quedarse: “Es mi lugar; ahí está mi cultura, mi lengua, mi familia, mis referentes; ahí está mi literatura, mis personajes. Mis conflictos tienen que ver con esa realidad cubana”, explicó.

Padura añadió que, a pesar de los desafíos y la invisibilidad en los canales oficiales, destacó que “lo más importante” es que sus libros sean leídos por los cubanos.

El escritor también aludió a las recientes protestas que han recibido una “respuesta represiva muy dura”.

En los últimos años, Padura se ha referido incesantemente a la dura crisis que atraviesa la Isla y que está signada por la falta de alimentos y medicinas, los prolongados cortes eléctricos por déficit de generación y la emigración masiva.

En febrero de este año, reflexionó en una columna publicada en el diario español El País sobre la creciente ola migratoria que afecta a la Isla, marcada por el éxodo de amigos cercanos y conocidos, quienes abandonan el país en busca de un futuro mejor.

En el escrito, Padura señaló la desproporción entre los ingresos de los jubilados y los trabajadores y el costo de la vida, lo que definió como una realidad económica insostenible que empuja incluso a los más arraigados habitantes a tomar la difícil decisión de partir.

“Hoy estamos viendo cómo se desangra un país del que se van no solo los jóvenes que persiguen un futuro menos incierto, sino también gentes como mis viejos amigos, en busca de un futuro que sin duda tiene mucho de incierto, en el que sufrirán nostalgias y sentirán pérdidas, pero en el que al menos tendrán la cercanía de sus afectos y, con ellos, entre otras cosas, tal vez, un alivio para tanto cansancio histórico”, escribió.

