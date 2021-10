MIAMI, Estados Unidos.- El pasado 25 de septiembre agentes de la policía cubana y una inspectora estatal detuvieron al cubano Lenier Matos y lo multaron con 2 000 pesos por vender mercancía para la que no tenía la patente correspondiente, sin embargo, el joven asegura que las autoridades le han negado en varias ocasiones la posibilidad de trabajar.

Según contó Matos a las cámaras de Palenque Visión, además de la multa los funcionarios del régimen le decomisaron todos los artículos de aseo personal que estaba vendiendo.

“Me dijeron que era venta ilícita y que tenían que decomisarme la mercancía. Les dije que entonces me estaban mandado a robar, y yo no quiero ir preso de nuevo, porque yo estoy sancionado, cumpliendo. Salí de la prisión, pero tengo que defenderme poco a poco, salir adelante, tengo un niño, una mujer”.

Cuando fue multado, Lenier Matos estaba vendiendo artículos que el gobierno dice que no tiene porque no sacan en las tiendas. “Champú, desodorante, maquinitas de afeitar, detergente, cepillos, pasta de dientes”.

Según el hombre, “lo que pasa es que quieren vivir a costilla de la gente, porque no se conformaron con la multa, me decomisaron la mercancía”. Además, lamentó, “tengo que pagar un dinero que no tengo y no sé de dónde voy a sacar. Tendré que ir a pescar al río y comer lo que aparezca”.

Hace unos meses “fui al Ministerio del Trabajo a sacar una patente y me dieron la explicación de la COVID-19. Lo entendí, pero estoy cansado de buscar trabajo y nada. Me dijeron que en comunales había una plaza, fui y me dijeron que no”.

Lenier se siente devastado porque si no paga la multa será revocado a la prisión. “No nos dan libertad, esto es violación de derechos, deberían dejarnos vender, menos robar. Te tronchan el futuro. Si yo estoy vendiendo un producto que no es robado, que fue comprado en la tienda, por qué tienen que quitármelo y meterme una multa”, sentenció.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.