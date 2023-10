MADRID, España.- El Gran Maestro del ajedrez Lázaro Bruzón se pronunció contra las restricciones del régimen de cara al campeonato nacional que se desarrollará en febrero de 2024, en el que podrán participar ajedrecistas emigrados, pero solo los que hayan mantenido vínculos con la Federación Cubana de Ajedrez y no hayan tenido una actitud irrespetuosa.

“¿Qué cosa es tener una actitud irrespetuosa? Es decir que en Cuba el pueblo cubano está en la peor de las situaciones, que no hay medicinas, que no hay alimentos, que el sueldo no le alcanza a nadie para vivir, que la mayoría de los jóvenes y todo el mundo está en proceso de irse o ya se ha ido en los últimos tiempos, que nadie quiere vivir ahí”, dijo Bruzón en una directa de sus redes sociales.

Asimismo, declaró que los “dirigentes tienen hundido al pueblo cubano en la máxima miseria y desesperación y saben lo que tienen que hacer, que es un cambio radical del sistema y no lo hacen”.

En otro momento de su directa denunció que “faltar el respeto es lo que hacen ellos (los dirigentes) diariamente, que es reírse del pueblo cubano, es seguir dándole muela, seguir manteniendo falsas esperanzas de un futuro supuesto que va a llegar mejor y nunca llega”.

El reconocido ajedrecista se refirió al gobernante Miguel Díaz-Canel como “un miserable”; él “y todos los que tienen en su poder la posibilidad de cambiar las cosas y no lo hacen”.

El pasado 11 de octubre la Federación Cubana de Ajedrez informó que permitiría jugar en el campeonato nacional a “jugadores residentes fuera del país que mantengan vínculos con la entidad”.

Lázaro Bruzón, que reside en Estados Unidos desde 2018, fue apartado de la preselección cubana poco después de que informara que permanecería en el país norteño para recibir un tratamiento médico.

Desde entonces se ha mantenido denunciando la situación de Cuba y ha cuestionado: “¿Hasta cuándo el Gobierno cubano va a seguir poniendo la ideología por encima de la realidad objetiva de la nación cubana? ¿Acaso es tan complicado ver que no puede avanzar un país donde la prioridad en todos los ámbitos es la ideología y la propaganda?