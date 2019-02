Lázaro Bruzón: “¿Es justo que nuestra Constitución sea tan excluyente?

MIAMI, Estados Unidos. – El reconocido ajedrecista cubano Lázaro Bruzón ha aprovechado las redes sociales para salir al paso de quienes criminalizan las críticas hacia el sistema cubano y califican al socialismo como el único modelo que permite vivir en dignidad.

En una publicación realizada en su cuenta en Facebook, Bruzón abordó varias cuestiones vinculadas, fundamentalmente, al respeto a la diversidad de criterios y a la libertad de las personas para decidir lo que es mejor para sus vidas.

“Los cubanos tenemos un largo camino aún por recorrer para aprender que otras personas puede pensar diferente a nosotros y eso no quiere decir que estén equivocadas, no somos poseedores de la verdad absoluta, aunque nos hayan enseñado lo contrario”, escribió.

Bruzón señaló que ya es tiempo de que las personas digan lo que piensan sin temor y, para ello, tomó por ejemplo una carta enviada por Obispos de Cuba al régimen de la Isla señalando varios desacuerdos con la Constitución que se someterá a referendo el próximo 24 de Febrero.

Asimismo, Bruzón se mostró contrario a varios de los puntos que pretender refrendarse en la nueva Carta Magna, como aquel que señala que “Solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena”.

“¿Es justo que nuestra Constitución, la Constitución de todos los cubanos, sea tan excluyente? He buscado la definición de dignidad por todas partes, he buscado la importancia de las constituciones para las naciones y como deberían ser y no hay forma de que logre asimilar que esta afirmación sea correcta, publicó el ajedrecista, quien desde hace varios meses se encuentra en los Estados Unidos.