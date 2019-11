Lázaro Bruzón explota en redes contra el régimen cubano

MIAMI, Estados Unidos.- El Gran Maestro cubano de ajedrez Lázaro Bruzón Batista, residente actualmente en Estados Unidos, explotó en su página oficial de Facebook contra las injusticias que tienen lugar en Cuba, principalmente por pensar diferente.

En un extenso texto en el que Bruzón explica que cada vez participa menos en redes sociales porque cuesta mucho dar una opinión y llega a ser “realmente estresante”, el ajedrecista cubano asegura que “todos los cubanos de una forma estamos muy afectados”, y que son notables los sentimientos de ira, odio, frustración y agresividad que resaltan.

Según Bruzón, desde que llegó a Estados Unidos comenzó a buscar información para tratar de entender ciertas cosas relacionadas con Cuba, su sistema y sus leyes.

“Siendo una persona obsesiva como soy le he dedicado a eso cientos de horas, las suficientes para llegar a conclusiones que hoy me hacen ser crítico hacia el sistema y leyes en mi país. Una vez que asumes lo que es la libertad, el respeto a la opinión ajena y el hecho de poder dar una opinión sin ser cuestionado, nada vuelve a ser igual”, escribió.

Bruzón, de 37 años y holguinero de nacimiento, dijo que “cuando antes escuchaba la palabra opositor, disidente, al momento venían acompañadas de adjetivos como mercenarios, enemigos, delincuentes y toda esa propaganda que por tanto tiempo nos han dicho. Hoy sé que hay mucha gente buena, gente de bien que lucha por sus derechos de forma cívica y son maltratados, encarcelados, los separan de su trabajo y les hacen la vida imposible por el simple hecho de no estar de acuerdo al sistema que hay en Cuba. (Incluso para los que argumentan que hay muchos opositores lucrando con el tema de Cuba, eso no le resta fuerza ni verdad a su mensaje)”.

El dos veces campeón continental americano, dos veces campeón iberoamericano y cinco veces campeón cubano, condenó en su escrito lo que está sucediendo en Cuba, “y por un problema de principios no lo acepto”, recalcó.

Y agregó: “¿Hasta cuando el gobierno cubano va a seguir poniendo la ideología por encima de la realidad objetiva de la nación cubana? ¿Acaso no ven lo que pasa? El descontento general, la cantidad de cubanos que se van y los que quieren emigrar a cualquier parte. ¿Acaso es tan complicado ver que no puede avanzar un país donde la prioridad en todos los ámbitos es la ideología y la propaganda? ¿Cuánto se gasta en actos y concentraciones masivas? En un país con tantos problemas económicos como el nuestro, ¿será eso lo que hace mas falta?, espetó.

“Soy uno más que se resiste a creer que no puede haber cosas mejores para todos los cubanos. Nuestra nación necesita que haya mas justicia, que todos seamos tratados por igual ante la ley, que se incluyan a todos los cubanos en los proyectos de la nación, que se pueda vivir en paz a pesar de las diferencias ideológicas y desacuerdos políticos, que disentir no sea un delito, que no le prohíban la entrada a su país a cualquier cubano sin una razón de peso, que no le prohíban la salida de Cuba a un grupo de personas y la razón sea que están regulados por pensar diferente. Que la sociedad y la mayoría de los cubanos puedan vivir de forma honesta con su salario. Que la constitución de mi país no sea una sirvienta del Partido Comunista y margine al que no se identifica con ese sistema, eso no es correcto”.

Lázaro Bruzón fue apartado de la preselección cubana de ajedrez en septiembre de 2018, después de que el cubano viaja a Estados Unidos por motivos personales y para participar en un torneo en julio de ese mismo año.