Laura deja daños en Oriente y amenaza la región occidental de Cuba

MIAMI, Estados Unidos. – Tras tocar suelo este domingo a las 8:50 p.m. por la zona del Parque Baconao, a unos 27 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, la tormenta tropical Laura se localiza actualmente sobre el mar al sur de la provincia de Sancti Spíritus, precisó el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (Insmet) de Cuba este lunes.

Luego de avanzar sobre Santiago de Cuba y Granma, el centro de Laura salió al mar en la zona del golfo de Guacanayabo y continuó desplazándose al oeste-noroeste, en una trayectoria paralela a la costa sur de la Isla. La tormenta mantiene vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora.

Al amanecer de este lunes, comenzaron a circular las primeras imágenes y noticias sobre los estragos del fenómeno atmosférico principalmente en la región oriental de Cuba.

Maisí, en el extremo este de la Isla, fue uno de los primeros puntos del territorio nacional que sintió los embates de la tormenta tropical. De acuerdo con publicaciones en Facebook, verificadas por el canal estatal Solvisión, los vientos de Laura se llevaron cubiertas ligeras en instituciones estatales y en varias viviendas de La Máquina, cabecera provincial de Maisí.

Asimismo, los medios estatales también reportan caídas de plantaciones de plátanos en Yateritas, la mayor zona productora de ese fruto, así como afectaciones al servicio eléctrico en casi todos los municipios de Guantánamo.

De acuerdo con el Consejo de Defensa Provincial de ese territorio, las fuertes lluvias y vientos de Laura causaron inundaciones costeras en Baracoa, Maisí y Bate Bate. En la Ciudad Primada de Cuba se reportaron rachas de viento superiores a los 120 km/h.

Por su parte, los efectos del fenómeno meteorológico provocaron un “apagón masivo” en Santiago de Cuba, reportaron varios medios oficiales. Según el sitio estatal Cubadebate, “se encuentran completamente sin electricidad los municipios de Segundo Frente, Contramaestre, Guamá y Tercer Frente” en el Oriente de la Isla.

No obstante, el 70% de ciudad cabecera recibía el servicio esta mañana. “Aún no se cuantifican los daños, pero se estima que las mayores afectaciones no están en caídas de postes”, precisó Leonel Ruíz Carrión, director de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba.

Por su parte, en Guamá, uno de los municipios más montañosos de la Isla, la crecida de los 35 ríos mantiene incomunicados a más de 30 000 campesinos de la Sierra Maestra.

En la madrugada de este lunes en Camagüey se reportaban vientos sostenidos superiores a los 45 km/h. A la 1:15 a.m. ocurrió una racha máxima de 80 km/h, reportó Radio Nuevitas. El medio también informó sobre daños en la cubierta del estadio de Nuevitas y dos postes caídos en Florida, entre otras afectaciones.

A lo largo de este lunes la tormenta tropical Laura continuará transitando por los mares al sur de Cuba con rumbo oeste-noroeste a razón de 33 km/h. Según el Insmet, el sistema meteorológico se moverá muy próximo al archipiélago de los Jardines de la Reina, y podría ganar algo más en organización e intensidad antes de penetrar nuevamente a suelo cubano en la zona occidental de la Isla.