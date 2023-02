MIAMI, Estados Unidos. — La Empresa Pesquera de Las Tunas retomará la fabricación de croquetas de harina de yuca en esa provincia, informó el telecentro Tunas Visión.

Según ese canal local, para la realización de las demandadas croquetas, la harina de yuca se combinará con un poco harina de trigo debido a la escasez de esta última en todo el país.

Denia Castillo, directora general de la Empresa Pesquera de Las Tunas, aseguró al espacio Visión Tunera que el nuevo producto posee “una calidad exquisita”.

“Estamos trabajando con una alternativa, que es con la yuca. Estamos uniendo la yuca con la harina de trigo para hacer la croqueta de pescado. Hicimos una pequeña prueba, hicimos 100 kilos y quedó con una calidad exquisita”, sostuvo la directiva.

No obstante, Castillo advirtió que las nuevas croquetas de harina de yuca, ausentes por varios meses de la red de pescaderías de la provincia, no costarán 10 pesos cubanos, como ocurría anteriormente.

“No tendrán el mismo precio porque el precio de adquisición de parte de la materia prima no es barato. La libra de yuca cuesta más de 10 pesos, así que el precio de venta no va a ser el mismo. Lo que sí no va a ser un precio abusivo ni nada de eso”, añadió.

La directiva aseguró a Tunas Visión que la Empresa también está produciendo hamburguesas de pescado y chorizo, un producto que se había dejado de fabricar por falta de vísceras.

“Estamos produciendo chorizo, están llegando a las pescaderías”, afirmó Castillo.

La producción de la Empresa Pesquera de Las Tunas será distribuida en la red de pescaderías de la cabecera provincial.

Cuba atraviesa una crisis alimentaria sin precedentes, lo que ha obligado a las autoridades de la isla a disponer la fabricación de alimentos con componentes alternativos.

A finales de enero, participantes de la Segunda Casabacha ―evento culinario para promover el consumo del casabe en Cuba― presentaron en La Habana varios alimentos derivados de la yuca, incluido un helado elaborado a base de catibía, masa resultante del rallado de la yuca.

El certamen gastronómico fue organizado por la Mipyme Yucasabi, y contó con la participación de una representación de la Asociación Culinaria Cubana.