LA HABANA, Cuba. — Los cubanos se enfrentan a la peor crisis de combustible que hayan vivido desde la llegada del régimen al poder. Desde el paso del huracán Ian la situación se ha agravado y los residentes en la Isla deben hacer interminables filas en casi todos los servicentros de la capital.

Este sábado, decenas de autos aguardaban en una extensa cola de más de cuatro cuadras de largo en el Cupet de Santa Catalina, municipio de Diez de Octubre. Sin embargo, no había combustible. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de CubaNet.

“Hay que estar aquí para cuando entre el combustible, no hay de otra, porque si te vas, después, cuando llegue, no hay quien pueda comprar”, dijo a este diario uno de los conductores que aguardaba en la extensa fila.

Un panaroma similar se vivía en el Cupet de la rotonda del municipio de Guanabacoa. A diferencia de otros, este sí tenía disponibilidad de gasolina y de combustible diésel. La cola aquí abarcaba alrededor de ocho cuadras, según constató Cubanet.

La cola más extensa se localizó en el Cupet del intermitente de Guanabacoa. En este servicentro los clientes también esperaban por la llegada del combustible.

“No puedo irme de aquí hasta que compre porque lo que me queda de gasolina no me alcanza para llegar a la casa, de aquí no me voy si no es con el tanque lleno”, expresó otro chofer que llevaba más cinco horas esperando en la cola.

En el Cupet de la Víbora (Diez de Octubre), una empleada explicó a CubaNet que no cuentan con información sobre cuándo es que será abastecido el servicentro.

“Mi jefa llamó y no supieron confirmarle cuando iba a entrar, así que no se sabe”, declaró la empleada.

