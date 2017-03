Lanzador cubano llega a Grandes Ligas tras sortear trampas de ‘inversionistas’

MIAMI, Estados Unidos.- El lanzador cubano Jorge Hernández comienza este lunes el campamento de primavera de los Medias Rojas de Boston con vistas a comenzar el próximo abril la temporada regular de Grandes Ligas, informa El Nuevo Herald.

Su historia es diferente a la de muchos colegas de su país que pudieron conseguir un contrato relativamente rápido con una franquicia de la Gran Carpa. Jorge Hernández llegó a República Dominicana luego de escapar a Haití desde Cuba, pero en el país caribeño lo frenaron las promesas de “inversionistas” del béisbol.

“Las personas que me tenían en República Dominicana, los llamados inversionistas, me hicieron crecer demasiado, yo me creí demasiado, me crearon comodidades”, comenta, recién llegado a Miami. “Todo eso me hizo daño. Perdí el enfoque en lo que realmente era importante por culpa de gente que poco o nada sabía del negocio del béisbol”.