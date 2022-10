MADRID, España.- El hospital capitalino Salvador Allende, conocido como La Covadonga, se ha quedado prácticamente sin laboratoristas, pues la mayoría salieron del país en los últimos días.

Según informaron fuentes del hospital al medio independiente 14ymedio, este lunes el centro médico “abre sus puertas sin personal suficiente y sus médicos no podrán pedir exámenes de laboratorio por falta alarmante de trabajadores”, debido a que “los jóvenes técnicos del laboratorio renunciaron en masa y sin previo aviso, por salida del país”.

La fuente señaló además que el laboratorio ni siquiera puede pedir refuerzos pues “hay déficit de personal en todos los hospitales de La Habana”.

“Ya en Cuba no podemos ni enfermarnos. Esto es serio”, lamentó.

En agosto pasado, el médico y opositor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, radicado en Estados Unidos, denunció que en el Hospital General de Trinidad “Tomás Carrera Galiano”, en Sancti Spíritus, había una carencia extrema de profesionales de la salud.

“No hay médico intensivista, ni clínico. Pondrán dos médicos de consultorio los cuales saben un poquito, pero no tienen ninguna capacidad para asumir está responsabilidad. No hay cloro sodio (…) No hay campos quirúrgicos para las cirugías”, dijo a través de sus redes sociales.

A pesar de que muchos hospitales del país viven una situación similar, el régimen cubano continúa exportando médicos.

En México ya se encuentran 436 especialistas cubanos del total de 641 contratados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir del acuerdo en materia de salud firmado en mayo pasado.

En septiembre de este año, López Obrador, al referirse a su “Plan de Salud para el Bienestar”, que pretende crear un sistema de salud gratuito y estará activo a mediados de 2023, declaró que para ello contaba con los médicos cubanos.

Mientras que en agosto trascendió que casi 500 especialistas de la Isla serían exportados a la región de Calabria, en Italia.

