MADRID, España.- La actriz cubana Beatriz Valdés compartió con Diario de Cuba su profunda tristeza por la situación actual en su país natal, describiendo la falta de oportunidades y la precariedad económica como los principales impulsores de la emigración masiva de cubanos.

En la entrevista Valdés reflexiona sobre la necesidad de creatividad y resiliencia para los artistas emigrados, quienes deben adaptarse y comenzar de nuevo en entornos difíciles. “La única alternativa para los cubanos es irse, y eso es muy doloroso”, afirmó.

Recordada siempre como “La bella del Alhambra”, la actriz enfatiza la dolorosa realidad de los cubanos que deben dejar su país en busca de mejores condiciones de vida, destacando la falta de desarrollo y oportunidades económicas como factores críticos. “Duele la precariedad económica, la falta de oportunidades, la destrucción de la ciudad por falta de mantenimiento. Duele que cada vez la gente deposite su esperanza de vida dejando el país, y que pasan los años y, lejos de abrirse oportunidades económicas para que el país se pueda desarrollar, la única alternativa sea irse. Eso es lamentable, terrible, muy doloroso”, añadió.

Esta no es la primera vez que la actriz se pronuncia sobre la realidad de Cuba. “Me da un profundo dolor lo que está pasando desde el punto de vista de las represiones, de las mutilaciones de opinión en el país y sobre todo de la gente joven que está recluida por defender la posibilidad y el derecho que tienen a tener una vida mejor”, dijo Valdés en el programa Derecho a Réplica del realizador Ian Padró el pasado año.

“Ni siquiera quiero hacer el ejercicio de imaginarme que mi hijo formara parte de aquellos que salieron a la calle (el 11J) y no regresaron a sus casas”, agregó en esa ocasión, refiriéndose a los miles de cubanos que permanecen encarceladas por las protestas del 11 de julio de 2021.

Valdés, reconocida por su carrera en cine, teatro y televisión, residente en Miami después de una segunda migración desde Venezuela, donde también vivió los estragos de la inestabilidad.

En la citada conversación con Diario de Cuba adelantó que actualmente prepara un proyecto personal que reunirá a creadores de Cuba y Venezuela. “Ha sido extraordinario explorar nuestra memoria, nuestra cultura y compartirla con los venezolanos que están aquí. Yo estoy muy apegada a Venezuela. Siento que Cuba y Venezuela están arraigadas de una manera tan profunda, que es tan sencillo como inevitable. Estar dividida por esas dos culturas tan poderosas, me hace sentir que me multiplico, que tengo mucha más riqueza, que tengo una fuente de afecto cada vez más nutritiva y soy muy privilegiada por eso”, dijo al referirse a ello.

A inicios de los 90, Beatriz desapareció de la televisión y el cine cubanos. La actriz emigró a Venezuela, motivada por el amor. En un rodaje conoció un miembro del equipo técnico y establecieron una relación de pareja. Aunque esta no prosperó, Valdés se asentó en Caracas con su hijo pequeño.

Comenzó en la televisión venezolana en 1993 en Piel, una telenovela que hizo la productora Marte TV. Luego pasó a Rctv, donde estuvo cuatro años y finalmente la contrataron en Venevisión donde hizo la mayoría de los culebrones de esos años y sus mejores personajes

En Venezuela vivieron ella y su hijo dos décadas, donde la cubana era favorita para muchos papeles en novelas y el cine. Incluso encarnó a uno de los personajes icónicos de la historia de Venezuela: Manuela Sáenz, la pareja de Simón Bolívar.

A pesar de amar su vida en Caracas, en 2018 cerró su casa y se fue con su hijo a Miami a empezar de cero, una vez más. En una entrevista al canal CNN, confesó: “Me fui de Cuba porque me enamoré y de Venezuela porque me asusté”. Su hijo fue asaltado dos veces, ya no había trabajo, el país próspero que la acogió se estaba desmoronando.

Al salir de Cuba era un rostro muy querido por la teleaudiencia. Además del personaje de Rachel, que la consagrara, Beatriz Valdés había trabajado en la serie televisiva Algo más que soñar, y en filmes como Los pájaros tirándole a la escopeta, Lejanía y Como la vida misma.

