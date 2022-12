MIAMI, Estados Unidos. — La selección de fútbol de Alemania, cuatro veces campeona del mundo (1954, 1974, 1990, 2014), quedó eliminada en fase de grupos de Qatar 2022, en lo que puede considerarse la gran sorpresa de la competición hasta el momento.

Los germanos tenían que ganar —y lo hicieron— y esperar a que la otra favorita precompetencia en el grupo E, España, derrotara a Japón. Sin embargo, fueron los nipones quienes se impusieron a los ibéricos, que terminaron con igual cantidad de punto que los alemanes, pero con mejor diferencia de goles.

Alemania llegó a verse en desventaja 1-2 ante Costa Rica, un resultado que dejaba fuera tanto a germanos como a españoles. No obstante, los bávaros sacaron el partido adelante y terminaron imponiéndose 4-2, con tantos de Serge Gnabry, Kai Havertz (2) y Niclas Füllkrug.

En el otro encuentro, Japón sacó partido del desconcierto de España y le condenó al segundo lugar con victoria de 2-1. Ritsu Dōan y Ao Tanaka se combinaron para hacer estéril el gol inicial de Álvaro Morata.

Ahora, el elenco nipón se verá las caras con Croacia en octavos de finales, mientras que España se cruzará con Marruecos en un cruce relativamente accesible para los dirigidos por Luis Enrique.

Hasta el momento, 14 equipos ya están clasificados para octavos de final, incluidos Brasil Y Portugal, que enfrentarán mañana a Camerún y Corea del Sur, respectivamente, para asegurar la primera posición de sus llaves eliminatorias.

La siguiente ronda del mundial comenzará el venidero sábado, con los duelos Países Bajos vs. Estados Unidos y Argentina vs. Australia. El domingo se verán las caras Francia vs. Polonia e Inglaterra vs. Senegal, mientras que el lunes chocarán Japón y Croacia. El resto de los pareos de octavos quedarán dispuestos cuando se completen los cuatro choques de mañana.

