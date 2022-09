MADRID, España.- La falta de recursos y medicamentos en los hospitales hace que la crisis del dengue en Cuba sea cada vez más difícil de controlar.

Según declaraciones a Radio Televisión Martí de médicos en Santiago de Cuba, la situación es caótica y “se ha ido de las manos”.

“Aquí no hay recursos de ningún tipo. Aquí no hay sistema de ambulancias para transportar a los pacientes para la ciudad de Santiago de Cuba. Hay una sola ambulancia para todo el municipio. No hay medicamentos. Ya la situación está crítica”, dijo el doctor Roberto Serrano, de Songo la Maya.

Serrano aseguró además que en dicha región han muerto varias personas por dengue hemorrágico.

Por su parte, la enfermera intensivista Niurka Carmona, de Palma Soriano, explicó que ante el colapso del hospital Clínico Quirúrgico Ambrosio Grillo hubo que habilitar dos escuelas para atender a los pacientes.

Sobre la crisis de medicamentos Carmona señaló que no hay “ ni un antihistamínico, ni una dipirona”.

En cuanto a la higiene necesaria para evitar la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad, expuso que las calles están desbordadas de basura porque no hay combustible para el transporte encargado de recogerla.

La pasada semana el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) informó que se pronosticaba un aumento de los casos de dengue para los meses de octubre y noviembre próximos en la Isla.

Según reconoció Clarilda Peña García, viceministra del MINSAP, el país atraviesa “un momento difícil”, y “vamos hacia el más complejo de la enfermedad, pues el ciclo muestra sus mayores picos a partir de finales de octubre y principios de noviembre, porque hay una oleada del vector y de los enfermos con dengue”.

Según las autoridades sanitarias, actualmente hay presencia de transmisión de dengue en 14 provincias, 41 municipios, y 58 áreas de salud del país; siendo las provincias con mayores tasas de incidencia Santiago de Cuba, La Habana, Las Tunas, Guantánamo, Camagüey, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud.

