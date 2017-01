“La Seguridad del Estado les roba los juguetes a los niños”

LA HABANA, Cuba.- A las 8:00 am de ayer la policía allanó la casa de la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrera, ubicada en Cárdenas, provincia de Matanzas. El operativo policial tuvo como objetivo confiscar los juguetes destinados a más 270 niños, por el día de los Reyes Magos.

CubaNet conversó con Leticia, vía telefónica:

¿Cómo llega la idea de hacer estos regalos a los niños?

Bueno, esto es un proyecto que tenemos Las Damas de Blanco. Todos los años hacemos la fiesta de los Reyes de Magos. Decidimos atraer a los niños de la comunidad que no pueden adquirir estos juguetes en las tiendas de divisas. Desde el año pasado, autoridades de la Seguridad del Estado han tratado de impedir que se realice esta actividad.

En Matanzas ha sido la primera vez, pero conozco el caso de la delegación de Las Damas de Blanco de Holguín, Bayamo, Guantánamo, Palma Soriano y La Habana, donde han hecho registros y les han quitado los juguetes también.

¿Qué criterio tienen ustedes para comprar los juguetes?

Lo hacemos según la edad de los niños y también lo que podamos comprar. Los juguetes están bastante caros, pero eso sí, tratamos de comprar la mayor cantidad posible para los niños.

¿Cómo convocan a los niños para entregarles los juguetes?

Bueno nosotros tenemos muchas personas que nos siguen, muchos simpatizantes dentro de la misma población que a través de los años han visto la actividad. Ellos se acercan a nosotros y dicen que quieren traer a sus niños. Porque te quiero aclarar que lo hacemos con la autorización de los padres, nunca invitamos a un niño si el padre no está de acuerdo. Siempre es con la autorización de los padres, que son los que se acercan y quieren participar de esta actividad.

El año pasado, cuando yo hice la fiesta acá en la ciudad de Cárdenas, participaron dos presidentas de los C.D.R. que trajeron sus hijos y sus nietos a la fiesta. Me dijeron que ellas nunca pensaron que la actividad de nosotros fuera tan sana. A ellas les habían dicho otras cosas de nosotras, Las Damas de Blanco, y en la actividad de los Reyes Magos de este año esas personas incluyeron a sus niños de nuevo.

Sobre lo sucedido ayer, ¿quisieras comentar algo?

Me gustaría hacer público algo que me comentó mi cuñada, que estuvo presente cuando la policía se llevaba los juguetes. A la hora de clasificarlos y contarlos para ser decomisados, ponían en el acta una cantidad menor de la que se ocupaba, es decir, si había 40 muñecas ellos ponían 30. Así lo ponían en un listado y mi cuñada les decía que pusieran las cifras reales. Quiere decir que ellos plasmaron en ese listado lo que quisieron.

Quiero hacer llegar a todo el mundo que es terrorismo de Estado lo que están haciendo con el proyecto de los Reyes Magos. Nosotros solo regalamos a los niños. La Seguridad del Estado, con el pretexto de que el dinero viene de mano de una organización de la “mafia cubanoamericana”, los decomisa. No, decomisa no es la palabra, roba los juguetes que son comprados en las tiendas de nuestro país, tenemos los recibos. Es una pena. Pero a pesar de todo lo que ellos están haciendo vamos a continuar trabajando con los niños y vamos a llevarles juguetes a los que no tienen la posibilidad de tener uno. Vamos a hacerlo no solo el día de los Reyes Magos sino el día que sea posible.