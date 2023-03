MIAMI, Estados Unidos. — La actuación del Team Asere en el recién finalizado Clásico Mundial de Béisbol y la polémica en torno a la integración del equipo siguen dando de qué hablar.

Este miércoles, en su espacio de YouTube Derecho a Réplica, el realizador cubano Ian Padrón reveló fragmentos de una entrevista hecha al lanzador Yoan López antes del evento, en la que este abordó detalles sobre las condiciones impuestas por los peloteros de la isla que militaban en el extranjero y que fueron convocados por la Federación Cubana de Béisbol (FCB).

López, quien milita actualmente en los Gigantes de Yomiuri, de la Liga de Béisbol Profesional de Japón (NPB, por sus siglas en inglés), dijo en aquel momento que una de las condiciones de los jugadores fue no verse involucrados en actos políticos ni en intercambios con autoridades de la isla.

“No queremos formar parte de que algo vaya a ser mezclado, porque cuando van al abanderamiento todos sabemos, y no es un secreto para nadie, van las personas del Gobierno y nosotros no queremos estar ahí”, explicó.

Según el lanzador, la respuesta por parte de la FCB fue que no se involucraría al equipo Cuba en temas vinculados a la política y la propaganda, aunque, en reciprocidad, los peloteros deberían evitar, por pedido de las autoridades, frases como “Patria y Vida”.

“La única respuesta que recibimos fue ´no vamos a vincular lo político con el deporte´. Nosotros pedimos respeto sobre eso. Cuando exigimos eso, ellos no tuvieron problemas, y saben como pensamos nosotros sobre el sistema. Y ellos nos piden a nosotros entonces: no vamos a imponerles ´Patria o muerte´, pero no vamos a permitir ´Patria y Vida´”, apuntó López, quien se bajó de la nómina antes del inicio del certamen.

Las promesas hechas por las autoridades cubanas se romperían incluso antes de que el equipo saliera de Cuba, cuando el gobernante Miguel Díaz-Canel visitó un entrenamiento de la selección nacional en el Estadio Latinoamericano.

A lo largo del torneo, y en la medida que el Team Asere se recuperaba de las dos derrotas iniciales ante Países Bajos e Italia, ganaba su grupo clasificatorio y avanzaba rumbo a las semifinales en Miami, la plana mayor del castrismo no escatimó en tratar de sacar rédito político de la actuación del equipo.

El viernes 17 de enero, en un acto político-cultural realizado en la escalinata de la Universidad de La Habana, el propio Díaz-Canel pidió a los cubanos a apoyar al Team Asere y, acto seguido, los llamó a votar por la Revolución en las elecciones del venidero 26 de marzo.