“La obligación de España debería ser apoyar el fin del régimen venezolano”

MIAMI, Estados Unidos.- El partido Podemos “tiene una relación de intimidad estructural con la dictadura chavista; el embrión de Podemos es el chavismo. En sus orígenes como Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), previo al partido, fue de tipo más profunda y económica”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso de España, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos en entrevista con Infobae.

La política, que además es periodista y también historiadora, es bastante cercana a los venezolanos y a su lucha por la democracia en el país, la cual está siendo “atropellada, de manera sistemática y feroz, por parte de un régimen cruel”.

“La democracia es un valor que nos interpela a todos los demócratas sin discriminar donde vivamos. Yo no tenía vínculos personales con Venezuela antes de implicarme en su causa; había conocido algunos venezolanos aquí en Madrid, pero pocos y no había visitado nunca al país. Fue simple amor por la libertad, a los derechos humanos, a la democracia y al estado de derecho, valores que no son de izquierda o derecha, que no pertenecen al liberalismo, al conservadurismo o a la social democracia, sino que son valores que nos pertenecen a los seres humanos por el mero hecho de serlo”, dijo desde su despacho.

Para Cayetana Álvarez la defensa de la libertad, la igualdad y los valores generales son mayoritarios en el mundo, y “muchas personas prefieren ponerse de perfil a ponerse de frente y encarar la injusticia o la ausencia de libertad, porque encararse tiene un coste personal evidentemente, pero creo que hay que enfrentarlo”.

La portavoz habló de Venezuela y de la dictadura que ha golpeado al país durante años “operando con crueldad terrible, destruyendo un país. Desde adentro ha habido gente luchando heroicamente, frente a esa dictadura, en la oposición, durante muchos años e intentando movilizarse, asumiendo el coste, yendo a la cárcel, como jóvenes estudiantes, líderes políticos, empresarios, exiliados. Y luego ha habido, en medio, esa equidistancia, personas que se han presentado a sí mismo como promotores del dialogo, tergiversando ese concepto en beneficio del régimen. En ese espacio de equidistancia ha habido personas concretas, José Luis Rodríguez Zapatero es un ejemplo perfecto”, aseguró.

Al respecto, en relación a la reunión que se dio en secreto el pasado 20 de enero entre Delcy Rodríguez y el ministro José Luis Ábalos, representa “los peores ingredientes que puede manifestar un Gobierno democrático español: la mentira, el desprecio a los derechos humanos y el desprecio a la ley. Se mintió desde el primer momento, ocultándolo y luego dando versiones sucesivas falsas. Se mintió impúdicamente, sin vergüenza alguna, una y otra vez a la prensa, a la opinión pública”.

Y agregó que “si se miente tan reiteradamente es porque se tiene algo que ocultar. Además, hay unas sanciones europeas clarísimas que impiden que la señora Delcy Rodríguez no solamente ponga un pie en suelo español, sino que sobrevuele el territorio español, de la Unión Europea. Ella aterrizó en España impunemente, pasó la noche en el aeropuerto, fue agasajada, protegida y amparada por el Gobierno español”.

Para la política eso jamás debió haber sucedido en España “por cuestiones morales y legales. Y en cuanto a los derechos humanos, ahí está la oceánica hipocresía del discurso gubernamental, que es una coalición del Partido Socialista y Podemos, que se llenan la boca hablando permanentemente de derechos humanos y justicia social, pero que con su actitud respecto a Venezuela legitiman y blanquean un régimen que está violando sistemáticamente los derechos humanos del pueblo venezolano”.

“La obligación de España, por razones histórica, cultural de vínculos con América, por razón moral, de tipo democrático básico, por su posición europea, es encabezar el movimiento internacional para poner fin inmediato a ese régimen. España debería estar liderando la movilización internacional de condena de ese régimen, de sanción a sus jerarcas y de presión para acabar una vez con esa tiranía”, dijo Cayetana Álvarez de Toledo, pues el pueblo venezolano, durante muchos años, ha hecho un esfuerzo sobrehumano para sobreponerse a la dictadura, pero necesita el apoyo externo.