AREQUIPA, Perú – La corporación CIMEX, dependencia del emporio militar GAESA, anunció este miércoles la apertura de su nuevo negocio online, y en dólares, para los cubanos.

“La nueva Tienda Virtual Nube de Servicios brindará una amplia oferta de servicios de construcción, montaje, reparación y mantenimientos constructivos, tecnológicos y energéticos, automotriz, publicitarios, alojamiento y arrendamiento turístico e inmobiliario, y gastronómicos, entre otros”, indica una nota publicada por el Gobierno de La Habana.

Según el comunicado, la tienda será accesible desde https://nubedeservicios.com y en un primer momento contará con 14 servicios activos, que se irán ampliando paulatinamente.

Asimismo, durante esta etapa inicial de implementación, las operaciones del portal solo estarán disponibles en la capital de la Isla.

“CIMEX invita a sus clientes a visitar la plataforma, pues en ella encontrará profesionales de confianza y experiencia listos para brindar su servicio”, señala el reporte.

No obstante, la publicación del régimen cubano no aclara que todos los pagos requeridos por la tienda virtual tendrán que hacerse en dólares, una moneda en la que no cobra el pueblo.

Tras consultar Nube de Servicios, se pueden cotizar algunos servicios y sus costos, con precios que superan el salario mínimo actual en la Isla de 2.500 pesos cubanos (10 dólares aproximadamente).

Por ejemplo, la pintura de locales tiene un precio de 1,85 USD por metro cuadrado, mientras la instalación de un aire acondicionado va desde 24,72 USD. Además, la instalación de equipos de refrigeración tiene un costo inicial de 55,61 USD.

El régimen de la Isla ha mostrado un marcado interés en recaudar divisas a través de la creación de plataformas digitales que están dirigidas, fundamentalmente, a los emigrados cubanos.

A inicios de diciembre, CasaLindaCuba, otro mercado en línea, también inició sus ventas a partir de la asociación entre la cadena cubana Tiendas Caribe y la empresa italiana Italsav.

“Comercializa una amplia gama de alimentos y aseo, e incorpora un catálogo que incluye calzado, artículos de Navidad, ferretería, menaje de hogar y electrodomésticos”, precisa un reporte del sitio oficial Cubadebate.

