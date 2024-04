SAN LUIS POTOSÍ, México.- “La Marcha Anticomunista”, una canción creada para advertir al mundo de los crímenes cometidos por los regímenes comunistas en el mundo, gana visibilidad en las plataformas musicales y se ha convertido en un himno por la democracia y la libertad en la Isla.

La versión en inglés, del compositor, arreglista y productor Frankie Marcos, es interpretada también por el célebre saxofonista cubano Paquito D’Rivera, y juntos se suman al intérprete norteamericano Greg Jackson para exponer los males del comunismo.

“Cuando me pidieron que cantara la versión inglesa de la canción, dije inmediatamente: ‘¡Sí, me apunto!'”. dijo Jackson. “El comunismo nace malo. Lenin dijo: ‘No se pueden hacer tortillas sin romper huevos’. Pues no hay tortillas, sólo millones de huevos rotos”.

“¡La humanidad nació libre! Es nuestro derecho, y no seremos pastoreados por un puñado de déspotas. Libertad es nuestro nombre”, añadió Jackson.

Una versión en español en las voces del Grupo Clouds ha permitido que la canción se extienda al público latino y españo.

El videoclip dirigido por Óscar Vázquez aprovecha imágenes históricas como evidencia de las más de 100 millones de muertes producidas por el comunismo, según refirió una nota de prensa compartida con CubaNet.

La canción fue lanzada en el marco de una campaña liderada por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) promover la libertad.

Con el lema “Libertad y unidad, por la democracia y contra el comunismo”, la campaña fue presentada en enero en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, donde se reunió un gran público y líderes del exilio, así como una veintena de músicos a los que se les concedió un premio en reconocimiento a su defensa de las libertades.

El objetivo de la nueva campaña es concienciar a la sociedad de que “el comunismo es el cáncer de la humanidad”, una idea que “La Marcha Anticomunista” repite insistentemente con “imágenes y pueblos víctimas de ese mal”, destacó Sylvia Iriondo, presidenta de MAR por Cuba, una de las organizaciones miembro de la ARC.

Al estreno del vídeo, en español e inglés, asistieron músicos de Cuba y de otros países como Amaury Gutiérrez, Marisela Verena, Carlos Oliva, Luis Bofill, El Funky, Marichal, Los 3 de la Habana, El B de los Aldeanos o el estadounidense Greg Jackson, entre otros.

