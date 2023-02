MADRID, España.- El periodista independiente Abraham Jiménez Enoa, obligado al exilio por el régimen cubano, recientemente publicó el libro La isla oculta.

Según define la editorial española Libros del K.O., encargada de la publicación, “La isla oculta no es otro libro más sobre Cuba, un país que forma parte de nuestro imaginario colectivo desde su Revolución, sino una colección de crónicas que nos lleva a sus lugares menos conocidos con una mirada conmovedora, triste y a la vez pícara. Un puzle del último lustro de Cuba que muestra otra isla, acaso subterránea”.

En sus páginas Jiménez Enoa recoge disímiles temas de la realidad cubana actual como el totalitarismo, los problemas cotidianos, la prostitución masculina, las dificultades para emigrar y las carencias económicas. Así como hace un acercamiento al sueño frustrado de una boxeadora, a la artista Áfrika Reina, miembro del Movimiento San Isidro, y al activista y científico Ariel Ruiz Urquiola.

Abraham Jiménez Enoa, quien vive exiliado en Barcelona desde el 2021, en reciente entrevista con Radio Televisión Martí, a raíz de su publicación, explicó que su exilio ha sido “duro y demoledor”; así como “un duelo migratorio, en el que debe luchar con la distancia familiar y, hasta cierto punto, la incertidumbre laboral y personal”.

Hace unos meses el periodista fue reconocido con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, entregado cada año por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Al anunciar la premiación el CPJ se refirió a Jiménez como “una voz prominente y abierta dentro de la comunidad de medios de comunicación de Cuba, que brinda nuevas perspectivas sobre los desafíos para los periodistas independientes e informa sobre temas que rara vez cubren los medios estatales, incluido el racismo en la Isla”.

Además de haber publicado reportajes y columnas de opinión en medios como The New York Times, BBC World y The Washington Post, Abraham Jiménez Enoa fue cofundador de la revista El Estornudo.