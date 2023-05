MADRID, España.- A punto de concluir mayo, Cuba registra una inflación anual cercana al 87 %, de acuerdo al análisis del reconocido economista estadounidense Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos.

“El Paraíso Comunista de Cuba nunca falla en fallar. Hoy medí la inflación anual de Cuba en un punitivo 86,66 %/año”, precisó el especialista este lunes desde su cuenta en Twitter.

La pasada semana, Steve Hanke apuntó que Cuba es el NOVENO PAÍS MÁS MISERABLE del mundo según el Índice Anual de Miseria de Hanke 2022.

“En Cuba, las políticas económicas desastrosas han dejado al país en ruinas”, anotó el economista.

In #Cuba, disastrous economic policies have left the country in shambles. It’s no wonder why the Communist utopia is the NINTH-MOST MISERABLE COUNTRY in the world according to the Hanke 2022 Annual Misery Index. pic.twitter.com/1RPDbfCO4p

— Steve Hanke (@steve_hanke) May 23, 2023