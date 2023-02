LA HABANA, Cuba.- Han trascurrido 128 años desde que el Grito de Baire sonara en el oriente cubano. Con ese primer alzamiento, que sería sucedido por muchos otros, se verificaba el reinicio de las luchas independentistas que habían sido truncadas en 1878 por la paz amarga del Zanjón y un cúmulo de errores que costó años y esfuerzo subsanar; pero mucho menos de lo que habría costado si no hubiera existido aquel ser extraordinario, consagrado a la causa cubana, que fue José Martí.

La guerra que el Apóstol calificó como “necesaria” había sido preparada sobre la sólida base del Partido Revolucionario Cubano, con el propósito único de alcanzar la independencia definitiva para Cuba, o morir peleando contra el colonialismo español.

Desde el exilio fue preparada la contienda, gracias a la labor aglutinadora, incansable, de Martí, y al apoyo sostenido de la comunidad cubana radicada fundamentalmente en Estados Unidos. Breve y rápida la quiso Martí, para evitar la pérdida innecesaria de vidas cubanas, el desgaste de las tropas o la reavivación de viejas contradicciones que pudieran atentar contra la unidad imprescindible de todos los implicados.

Breve y rápida fue la guerra gracias a la experticia militar de Máximo Gómez, Antonio Maceo, Calixto García, Guillermón Moncada y otros grandes generales. El Grito de Baire se extendió por toda Cuba con la invasión a occidente, y no hubo cañaveral que no ardiera, ni cubano con honra, pobre o rico, que no sintiera la causa libertadora como suya.

Cayeron Martí y Maceo, pero la guerra siguió su curso, echando por tierra el mito de que, si el líder muere, la gesta muere con él. Ni la hambruna que se extendió por los campos cubanos, ni la cruel reconcentración decretada por el Capitán General, Valeriano Weyler, hicieron ceder el ímpetu de los mambises.

La explosión del Maine dio un giro inesperado a los acontecimientos. Estados Unidos intervino en la guerra y precipitó la rendición de España, pactada al fin sin el concurso de la parte cubana. La historia acomodada por el régimen de Fidel Castro diría luego que el imperio yanqui se robó la independencia; pero a pesar de la enorme sombra que Estados Unidos proyectaba sobre esta pequeña isla arrasada, la República que abrió sus ojos en 1902 trajo consigo los únicos períodos de democracia y prosperidad que ha conocido Cuba.

A 128 años de aquel alzamiento memorable, las causas que motivaron la Guerra Necesaria continúan vigentes en la gobernanza opresiva y expoliadora de una dictadura comunista, que ha hundido a la nación en un barrizal de oprobio, pobreza y dependencia casi idéntico al que existía en la etapa colonial.

Hoy Cuba se consume en una calma frustrante, como si acabara de firmar el Pacto del Zanjón: paz (frágil) sin independencia, bajo un poder más abominable aún que el de la metrópoli española, y lo peor: sin José Martí, Gómez, ni Maceo; sin conciencia nacional para barrer para siempre con este presente vergonzoso, o morir de una vez en el intento.